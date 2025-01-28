Россияне с дрона атаковали Антоновку: убили мужчину и ранили женщину
Вторник, 28 января 2025, 13:24
Утром 28 января российские военные атаковали беспилотником поселок Антоновка в Херсонской области, в результате чего один человек погиб и еще один получил ранения.
Источник: глава Херсонской городской администрации Роман Мрочко в Telegram
Прямая речь главы ГВА: "Российские оккупанты около 11.30 с беспилотника атаковали Антоновку. В результате минно-взрывную травму и осколочные ранения получила 57-летняя женщина. Травмы, несовместимые с жизнью, получил 49-летний мужчина".
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Детали: Мрочко добавил, что женщину доставили в больницу.
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Предыстория:
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- Россияне ежедневно атакуют мирных жителей Херсонщины. Местные власти каждый день сообщают об убитых или раненых в результате сброса россиянами взрывчатки с беспилотников.
- Ранее издание Financial Times сообщило, что Россия таким образом тренирует операторов дронов-камикадзе.