Россияне с дрона атаковали Антоновку: убили мужчину и ранили женщину

Российский FPV-дрон в одном из сел на Херсонщине. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО УП МЕСТНЫМИ ЖИТЕЛЯМИ

Утром 28 января российские военные атаковали беспилотником поселок Антоновка в Херсонской области, в результате чего один человек погиб и еще один получил ранения.

Источник: глава Херсонской городской администрации Роман Мрочко в Telegram

Прямая речь главы ГВА: "Российские оккупанты около 11.30 с беспилотника атаковали Антоновку. В результате минно-взрывную травму и осколочные ранения получила 57-летняя женщина. Травмы, несовместимые с жизнью, получил 49-летний мужчина".

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Детали: Мрочко добавил, что женщину доставили в больницу.

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