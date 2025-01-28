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Зеленський доручив прозвітувати щодо призупинених американських програм

Станіслав ПогоріловВівторок, 28 січня 2025, 21:40
Зеленський доручив прозвітувати щодо призупинених американських програм
Володимир Зеленський, фото: ОП

Президент Володимир Зеленський повідомив, що  доручив урядовцям прозвітувати щодо призупинених американських програм, буде визначено, які з них критичні та потребують вирішення зараз.

Джерело: вечірнє звернення Володимира Зеленського

Пряма мова: "Сьогодні доручив урядовцям дати звіт щодо тих програм американської підтримки, які зараз призупинені. Це гуманітарні програми. Олексій Кулеба та інші урядовці з’ясовують, які саме програми зараз у дефіциті; майже всі вони йшли не через уряд України, а безпосередньо через наші громади, через різні організації. Багато проєктів".

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Деталі: За словами президента, буде визначено, які з програм критичні, потребують рішень уже зараз. "Частину такого фінансування можемо забезпечити завдяки нашим державним фінансам, частину – обговоримо з європейцями та американцями", - сказав Зеленський.

Очільник держави зазначив, що це стосується багатьох сфер – від звʼязку й цифровізації до підтримки ветеранів, шкіл, лікарень та відбудови.

"Звісно, деталі програм не були державною справою, але урядовці представлять мені все, і те, що є пріоритетним, те, що стосується українських дітей передусім, наших ветеранів, програм захисту нашої інфраструктури, – пріоритетні речі ми обов’язково підтримаємо", - сказав Зеленський.

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Що було раніше: Перед цим заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук анонсувала консультації зі США через рішення адміністрації Дональда Трампа заморозити фінансування гуманітарної та іншої допомоги.

ЗеленськийСШАдопомога Україні
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