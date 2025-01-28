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Зеленский поручил отчитаться по приостановленным американским программам

Станислав ПогориловВторник, 28 января 2025, 21:40
Зеленский поручил отчитаться по приостановленным американским программам
Владимир Зеленский, фото: ОП

Президент Владимир Зеленский сообщил, что поручил чиновникам отчитаться о приостановленных американских программах, будет определено, какие из них критические и требуют решения сейчас.

Источник: вечернее обращение Владимира Зеленского

Прямая речь: "Сегодня поручил чиновникам дать отчет о тех программах американской поддержки, которые сейчас приостановлены. Это гуманитарные программы. Алексей Кулеба и другие чиновники выясняют, какие именно программы сейчас в дефиците; почти все они шли не через правительство Украины, а непосредственно через наши общины, через различные организации. Много проектов".

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Детали: По словам президента, будет определено, какие из программ критические, требуют решений уже сейчас. "Часть такого финансирования можем обеспечить благодаря нашим государственным финансам, часть - обсудим с европейцами и американцами", - сказал Зеленский.

Глава государства отметил, что это касается многих сфер - от связи и цифровизации до поддержки ветеранов, школ, больниц и восстановления.

"Конечно, детали программ не были государственным делом, но чиновники представят мне все, и то, что является приоритетным, то, что касается украинских детей прежде всего, наших ветеранов, программ защиты нашей инфраструктуры, - приоритетные вещи мы обязательно поддержим", - сказал Зеленский.

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Что предшествовало: Перед этим заместитель руководителя Офиса президента Ирина Верещук анонсировала консультации с США из-за решения администрации Дональда Трампа заморозить финансирование гуманитарной и другой помощи.

ЗеленскийСШАпомощь Украине
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