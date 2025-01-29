"За російський газ треба платити суверенітетом": Зеленський відповів на заяву Фіцо

Президент України Володимир Зеленський звинуватив прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо в тому, що, обираючи Москву замість західних партнерів, він платить за російський газ незалежністю та суверенітетом своєї країни.

Джерело: Зеленський

Пряма мова: "До відома теперішнього Прем’єр-міністра Словаччини. Кілька днів тому президент Трамп ухвалив сильне рішення, яке дасть змогу значно збільшити експорт американського LNG, зокрема в Європу. Це те, що потрібно для безпеки й стабільності – більше енергоресурсів від партнерів для Європи.

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За американський LNG треба платити грошима, а от за російський газ треба платити не тільки грошима, а ще й незалежністю і суверенітетом. Багато хто в Європі через це вже пройшов та обрав збереження своєї незалежності й суверенітету".

Деталі: Зеленський наголосив, що багато європейських країн уже відмовилися від російського газу на користь збереження суверенітету. Однак, за словами президента України, Роберт Фіцо обрав інший шлях, орієнтуючись на Москву, а не на США та інших партнерів, які пропонують газ на комерційних умовах.

Пряма мова: "Але не пан Фіцо. Він обирає Москву замість Америки та інших партнерів, які можуть забезпечити його країну газом на комерційних умовах. Це його помилка. Усім в Європі потрібно бути далекоглядними й розвивати відносини, які зміцнюють наші народи".

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Передісторія:

28 січня Словацький премʼєр-міністр Роберт Фіцо на засіданні комітету з питань економіки словацького парламенту продовжив заочну дискусію про транзит російського газу через Україну, назвавши "ворогом" Словаччини президента Володимира Зеленського.

Заяви Роберта Фіцо є продовженням його різкої риторики в бік України після того, як вона з початку 2025 року припинила транзит газу з Росії.

З-поміж останнього, премʼєра Словаччини розлютила підтримка Зеленським масових антиурядових протестів у країні.

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