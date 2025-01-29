"За российский газ надо платить суверенитетом": Зеленский ответил на заявление Фицо

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил премьер-министра Словакии Роберта Фицо в том, что, выбирая Москву вместо западных партнеров, он платит за российский газ независимостью и суверенитетом своей страны.

Источник: Зеленский

Прямая речь: "К сведению нынешнего Премьер-министра Словакии. Несколько дней назад президент Трамп принял сильное решение, которое позволит значительно увеличить экспорт американского LNG, в частности в Европу. Это то, что нужно для безопасности и стабильности – больше энергоресурсов от партнеров для Европы.

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За американский LNG надо платить деньгами, а вот за российский газ надо платить не только деньгами, но еще и независимостью и суверенитетом. Многие в Европе через это уже прошли и выбрали сохранение своей независимости и суверенитета".

Детали: Зеленский отметил, что многие европейские страны уже отказались от российского газа в пользу сохранения суверенитета. Однако, по словам президента Украины, Роберт Фицо выбрал другой путь, ориентируясь на Москву, а не на США и других партнеров, которые предлагают газ на коммерческих условиях.

Прямая речь: "Но не господин Фицо. Он выбирает Москву вместо Америки и других партнеров, которые могут обеспечить его страну газом на коммерческих условиях. Это его ошибка. Всем в Европе нужно быть дальновидными и развивать отношения, которые укрепляют наши народы".

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Предыстория:

28 января Словацкий премьер-министр Роберт Фицо на заседании комитета по вопросам экономики словацкого парламента продолжил заочную дискуссию о транзите российского газа через Украину, назвав "врагом" Словакии президента Владимира Зеленского.

Заявления Роберта Фицо являются продолжением его резкой риторики в сторону Украины после того, как она с начала 2025 года прекратила транзит газа из России.

Среди последнего, премьера Словакии разозлила поддержка Зеленским массовых антиправительственных протестов в стране.

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