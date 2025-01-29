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Суд США заблокував указ Трампа про заморожування виділення федеральних грантів – ЗМІ

Іван Д'яконовСереда, 29 січня 2025, 01:35
Суд США заблокував указ Трампа про заморожування виділення федеральних грантів – ЗМІ
Дональд Трамп. Фото: Getty Images

Федеральний суд США у Вашингтоні тимчасово заблокував рішення адміністрації президента Дональда Трампа щодо заморожування федеральних грантів і кредитів на суму близько 3 трильйонів доларів.

Джерело: The New York Times

Деталі: Як повідомляється, 28 січня суддя Лорен Аліхан ухвалила рішення у відповідь на позов групи активістів Democracy Forward. Вони стверджували, що указ Адміністративно-бюджетного управління Білого дому порушує Першу поправку та Закон про адміністративні процедури, який регулює нормотворчу діяльність виконавчої влади. Суддя зазначила, що винесе остаточне рішення 3 лютого.

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Окремо розглядається позов, поданий генеральними прокурорами 22 штатів і округу Колумбія, які також намагаються заблокувати ініціативу адміністрації Трампа до його остаточного перегляду.

"Ми вдячні за цю адміністративну зупинку, яка дасть нашим клієнтам час розібратися в хаосі, створеному поспішними і непродуманими діями адміністрації Трампа", – заявила Скай Перріман, президентка і виконавчий директор Democracy Forward.

Дослівно: "Це рішення стало другим випадком, коли федеральний суддя втрутився, щоб призупинити розширене тлумачення Трампом власних повноважень і дати можливість продовжити судовий розгляд. Раніше суддя Західного округу Вашингтона Джон Кугенур видав тимчасову судову заборону, яка заблокувала спробу Трампа припинити автоматичне надання громадянства дітям, народженим на американській землі".

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Передісторія:

  • У перший день роботи президентом США Трамп підписав указ про призупинення всіх програм зовнішньої допомоги на 90 днів, щоб визначити, чи відповідають вони його політичним цілям.
  • Американська агенція з міжнародного розвитку (USAID) в Україні отримала наказ призупинити всі проєкти та видатки на них після розпорядження Держдепу США щодо зупинки програм допомоги іншим країнам на 90 днів для аудиту.
  • Заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук анонсувала консультації зі США через рішення адміністрації Дональда Трампа заморозити фінансування гуманітарної та іншої допомоги.
  • Водночас військова допомога США не підпадає під дію наказу про заморожування та продовжує надходити до України згідно з рішеннями попередньої адміністрації Джо Байдена.

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