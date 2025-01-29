Суд США заблокував указ Трампа про заморожування виділення федеральних грантів – ЗМІ

Федеральний суд США у Вашингтоні тимчасово заблокував рішення адміністрації президента Дональда Трампа щодо заморожування федеральних грантів і кредитів на суму близько 3 трильйонів доларів.

Джерело: The New York Times

Деталі: Як повідомляється, 28 січня суддя Лорен Аліхан ухвалила рішення у відповідь на позов групи активістів Democracy Forward. Вони стверджували, що указ Адміністративно-бюджетного управління Білого дому порушує Першу поправку та Закон про адміністративні процедури, який регулює нормотворчу діяльність виконавчої влади. Суддя зазначила, що винесе остаточне рішення 3 лютого.

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Окремо розглядається позов, поданий генеральними прокурорами 22 штатів і округу Колумбія, які також намагаються заблокувати ініціативу адміністрації Трампа до його остаточного перегляду.

"Ми вдячні за цю адміністративну зупинку, яка дасть нашим клієнтам час розібратися в хаосі, створеному поспішними і непродуманими діями адміністрації Трампа", – заявила Скай Перріман, президентка і виконавчий директор Democracy Forward.

Дослівно: "Це рішення стало другим випадком, коли федеральний суддя втрутився, щоб призупинити розширене тлумачення Трампом власних повноважень і дати можливість продовжити судовий розгляд. Раніше суддя Західного округу Вашингтона Джон Кугенур видав тимчасову судову заборону, яка заблокувала спробу Трампа припинити автоматичне надання громадянства дітям, народженим на американській землі".

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