Суд США заблокировал указ Трампа о замораживании выделения федеральных грантов – СМИ

Федеральный суд США в Вашингтоне временно заблокировал решение администрации президента Дональда Трампа по замораживанию федеральных грантов и кредитов на сумму около 3 триллионов долларов.

Источник: The New York Times

Детали: Как сообщается, 28 января судья Лорен Алихан приняла решение в ответ на иск группы активистов Democracy Forward. Они утверждали, что указ Административно-бюджетного управления Белого дома нарушает Первую поправку и Закон об административных процедурах, который регулирует нормотворческую деятельность исполнительной власти. Судья отметила, что вынесет окончательное решение 3 февраля.

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Отдельно рассматривается иск, поданный генеральными прокурорами 22 штатов и округа Колумбия, которые также пытаются заблокировать инициативу администрации Трампа до его окончательного пересмотра.

"Мы благодарны за эту административную остановку, которая даст нашим клиентам время разобраться в хаосе, созданном поспешными и непродуманными действиями администрации Трампа", – заявила Скай Перриман, президент и исполнительный директор Democracy Forward.

Дословно: "Это решение стало вторым случаем, когда федеральный судья вмешался, чтобы приостановить расширенное толкование Трампом собственных полномочий и дать возможность продолжить судебное разбирательство. Ранее судья Западного округа Вашингтона Джон Кугенур выдал временный судебный запрет, который заблокировал попытку Трампа прекратить автоматическое предоставление гражданства детям, рожденным на американской земле".

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