Суд США заблокировал указ Трампа о замораживании выделения федеральных грантов – СМИ
Федеральный суд США в Вашингтоне временно заблокировал решение администрации президента Дональда Трампа по замораживанию федеральных грантов и кредитов на сумму около 3 триллионов долларов.
Источник: The New York Times
Детали: Как сообщается, 28 января судья Лорен Алихан приняла решение в ответ на иск группы активистов Democracy Forward. Они утверждали, что указ Административно-бюджетного управления Белого дома нарушает Первую поправку и Закон об административных процедурах, который регулирует нормотворческую деятельность исполнительной власти. Судья отметила, что вынесет окончательное решение 3 февраля.
Отдельно рассматривается иск, поданный генеральными прокурорами 22 штатов и округа Колумбия, которые также пытаются заблокировать инициативу администрации Трампа до его окончательного пересмотра.
"Мы благодарны за эту административную остановку, которая даст нашим клиентам время разобраться в хаосе, созданном поспешными и непродуманными действиями администрации Трампа", – заявила Скай Перриман, президент и исполнительный директор Democracy Forward.
Дословно: "Это решение стало вторым случаем, когда федеральный судья вмешался, чтобы приостановить расширенное толкование Трампом собственных полномочий и дать возможность продолжить судебное разбирательство. Ранее судья Западного округа Вашингтона Джон Кугенур выдал временный судебный запрет, который заблокировал попытку Трампа прекратить автоматическое предоставление гражданства детям, рожденным на американской земле".
Предыстория:
- В первый день работы президентом США Трамп подписал указ о приостановлении всех программ внешней помощи на 90 дней, чтобы определить, соответствуют ли они его политическим целям.
- Американское агентство по международному развитию (USAID) в Украине получило приказ приостановить все проекты и расходы на них после распоряжения Госдепа США об остановке программ помощи другим странам на 90 дней для аудита.
- Заместитель руководителя Офиса президента Ирина Верещук анонсировала консультации с США из-за решения администрации Дональда Трампа заморозить финансирование гуманитарной и другой помощи.
- В то же время военная помощь США не подпадает под действие приказа о замораживании и продолжает поступать в Украину согласно решениям предыдущей администрации Джо Байдена.