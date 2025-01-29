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У РФ повідомили про атаку безпілотників на Нижньогородський НПЗ

Іван Д'яконов, Ірина БалачукСереда, 29 січня 2025, 07:12
У РФ повідомили про атаку безпілотників на Нижньогородський НПЗ
Скриншот відео

У ніч на 29 січня в Нижньогородській області Росії пролунала серія вибухів, які, за заявами росіян, стали результатом атаки безпілотників на нафтопереробний завод у місті Кстово.

Джерело: російські Telegram-канали, губернатор Нижегородської області Гліб Нікітін

Деталі: Губернатор Нікітін стверджує, як це завжди робить російська влада під час ударів українських безпілотників, що "на територію одного з підприємств Кстовської промзони" впали лише уламки збитого безпілотника, і що внаслідок цього виникло "загоряння".

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Проте на оприлюднених в соцмережах фото та відео видно сильну пожежу на нафтопереробному заводі.

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Атака безпілотників стала черговою спробою уразити стратегічний об’єкт російської промисловості. Завод уже був під ударом в березні 2024 року, коли дрони пошкодили одну з установок для переробки нафти.

Окрім атаки в Кстово, росіяни повідомляють про удари БпЛА у Смоленській та Тверській областях.

Довідково: У Кстово розташований нафтопереробний завод "ЛУКОЙЛ-Нижегороднафтооргсинтез", поруч із ним у промзоні розташовані хімічні підприємства і теплоелектростанція.

Доповнено: Зранку Міноборони Росії заявило, що нібито над територією РФ збили 104 українських безпілотника.

Зокрема, 47 дронів нібито збили над Курською областю, 27 – над Брянською, 11 – над Смоленською, 7 –над Тверською, 4 – над Бєлгородською, по 3 – над Нижньогородською та Калузькою і по 1 – над Ростовською та Ленінградською областями РФ.

Росіябезпілотники
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