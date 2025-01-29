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В РФ сообщили об атаке беспилотников на Нижегородский НПЗ

Иван Дьяконов, Ирина БалачукСреда, 29 января 2025, 07:12
В РФ сообщили об атаке беспилотников на Нижегородский НПЗ

В ночь на 29 января в Нижегородской области России прогремела серия взрывов, которые, по заявлениям россиян, стали результатом атаки беспилотников на нефтеперерабатывающий завод в городе Кстово.

Источник: российские Telegram-каналы, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин

Детали: Губернатор Никитин утверждает, как это всегда делает российская власть во время ударов украинских беспилотников, что "на территорию одного из предприятий Кстовской промзоны" упали только обломки сбитого беспилотника, и что в результате этого возникло "возгорание".

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Однако на обнародованных в соцсетях фото и видео видно сильный пожар на нефтеперерабатывающем заводе.

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Атака беспилотников стала очередной попыткой поразить стратегический объект российской промышленности. Завод уже был под ударом в марте 2024 года, когда дроны повредили одну из установок для переработки нефти.

Кроме атаки в Кстово, россияне сообщают об ударах БпЛА в Смоленской и Тверской областях.

Справочно: В Кстово расположен нефтеперерабатывающий завод "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез", рядом с ним в промзоне расположены химические предприятия и теплоэлектростанция.

Дополнено: Утром Минобороны Росси и завило, что якобы над территорией РФ сбили 104 украинских беспилотника.

В частности, 47 дронов якобы сбили над Курской областью, 27 – над Брянской, 11 – над Смоленской, 7 – над Тверской, 4 – над Белгородской, по 3 над Нижегородской и Калужской и по 1 над Ростовской и Ленинградской областями РФ.

Росcиябеспилотники
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