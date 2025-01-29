Росіяни заявили про масовану атаку дронів: кажуть, збили більше 100

Російська влада та Міноборони заявили про масовану атаку українських безпілотників на 9 областей Росії, цікаво, що дані надані губернаторами і Міноборони не збігаються.

Джерело: Міноброни РФ, губернатор Тверської області Ігор Руденя та губернатор Брянської області Олександр Богомаз в Telegram, російські Telegram-канали

Деталі: Міноборони Росії заявило, що нібито над територією РФ збили 104 українських БПЛА.

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Зокрема, 47 дронів нібито знищили над Курською областю, 27 – над Брянською, 11 – над Смоленською, 7 – над Тверською, 4 – над Бєлгородською, по 3 – над Нижньогородською та Калузькою і по 1 – над Ростовською та Ленінградською областями РФ.

Варто зазначити, що губернатор Тверської області Ігор Руденя нарахував аж 29 збитих дронів над регіоном.

А губернатор Брянської області Олександр Богомаз запевняє, що над регіоном знищили 33 дрони (мовляв, ППО Міноборони РФ знищила 27 БПЛА, а ще 6 нібито збили спецпідрозділи управління Росгвардії).

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Російські Telegram-канали повідомляли, що через атаку дронів в аеропорту Казані вводили план "Ковер". Крім того, вводили тимчасові обмеження на роботу аеропорту Пулково в Санкт-Петербурзі.

Губернатор Смоленської області Василь Анохін стверджує, що нібито один дрон збили "під час спроби нападу на об'єкт ядерної енергетики". Жодних подробиць чиновник не надав, але поспішив традиційно запевнити, що "постраждалих і руйнувань немає".

Чому це важливо: У Смоленській області дійсно є об'єкт ядерної енергетики. Це Смоленська АЕС, розташована на півдні регіону – за 3 км від міста Десногорськ. АЕС має 3 енергоблоки з уран-графітовими канальними реакторами типу РБМК-1000. Смоленська АЕС є філією концерну АТ "Концерн Росенергоатом".

Як відомо, засоби ППО розміщують біля важливих об'єктів, а не "розкидають" довільно по території країни.

Україна багаторазово наголошувала на важливості збереження ядерної безпеки і заявляла, що на території РФ своєю ціллю вважає військові об'єкти та НПЗ, які забезпечують російську армію. Про те, що українські удари точкові й справді спрямовані на військові об'єкти та НПЗ неодноразово свідчили фото та відео з російських Telegram-каналів.

Також відомі факти падіння російських ракет на російській території.

Крім того, раніше американський журнал про міжнародні відносини і зовнішню політику США Foreign Affairs писав, що близько 30% ядерного арсеналу Росії, який налічує приблизно 5580 боєголовок, перебувають у зоні досяжності українських дронів та ракет.

Автор статті наголошував, що немає жодних ознак того, що українські сили навмисно націлені на місця зберігання ядерних боєголовок. Водночас він підкреслював, що відповідальність за переміщення своїх ядерних боєголовок подалі від небезпеки лежить на російському уряді.

Доповнено: Смоленська АЕС повідомила, що працює в штатному режимі.

"На Смоленській АЕС у роботі два енергоблоки. Енергоблок 3 у плановому ремонті з 13 січня", – йдеться в повідомленні.

Передісторія: