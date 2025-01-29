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Россияне заявили о массированной атаке дронов: говорят, сбили более 100

Ирина БалачукСреда, 29 января 2025, 08:04
Россияне заявили о массированной атаке дронов: говорят, сбили более 100
Фото иллюстративное из Facebook Генштаба ВСУ

Российские власти и Минобороны заявили о массированной атаке украинских беспилотников на 9 областей России, интересно, что данные предоставленные губернаторами и Минобороны не совпадают.

Источник: Миноброны РФ, губернатор Тверской области Игорь Руденя и губернатор Брянской области Александр Богомаз в Telegram, российские Telegram-каналы

Детали: Минобороны России заявило, что якобы над территорией РФ сбили 104 украинских БПЛА.

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В частности, 47 дронов якобы уничтожили над Курской областью, 27 – над Брянской, 11 – над Смоленской, 7 – над Тверской, 4 – над Белгородской, по 3 – над Нижегородской и Калужской и по 1 – над Ростовской и Ленинградской областями РФ.

Стоит отметить, что губернатор Тверской области Игорь Руденя насчитал аж 29 сбитых дронов над регионом.

А губернатор Брянской области Александр Богомаз уверяет, что над регионом уничтожили 33 дрона (мол, ПВО Минобороны РФ уничтожила 27 БПЛА, а еще 6 якобы сбили спецподразделения управления Росгвардии).

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Российские Telegram-каналы сообщали, что из-за атаки беспилотников в аэропорту Казани вводили план "Ковер". Кроме того, вводили временные ограничение на работу аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге.

Губернатор Смоленской области Василий Анохин утверждает, что якобы один дрон сбили "в ходе попытки нападения на объект ядерной энергетики". Никаких подробностей чиновник не предоставил, но поспешил традиционно заверить, что "пострадавших и разрушений нет".

Почему это важно: В Смоленской области действительно есть объект ядерной энергетики. Это Смоленская АЭС, расположенная на юге региона – в 3 км от города Десногорск. АЭС имеет 3 энергоблока с уран-графитовыми канальными реакторами типа РБМК-1000. Смоленская АЭС является филиалом концерна АО "Концерн Росэнергоатом". 

Как известно, средства ПВО размещают около важных объектов, а не "разбрасывают" произвольно по территории страны.

Украина многоразово подчеркивала важность сохранения ядерной безопасности и заявляла, что на территории РФ своей целью считает военные объекты и НПЗ, которые обеспечивают российскую армию. О том, что украинские удары точечные и действительно направлены на военные объекты и НПЗ неоднократно свидетельствовали фото и видео из российских Telegram-каналов.

Также известны факты падения российских ракет на российской территории.

Кроме того, ранее американский журнал о международных отношениях и внешней политике США Foreign Affairs писал, что около 30% ядерного арсенала России, который насчитывает примерно 5580 боеголовок, находятся в зоне досягаемости украинских дронов и ракет.

Автор статьи отмечал, что нет никаких признаков того, что украинские силы намеренно нацелены на места хранения ядерных боеголовок. В то же время он подчеркивал, что ответственность за перемещение своих ядерных боеголовок подальше от опасности лежит на российском правительстве.

Дополнено: Смоленская АЭС сообщила, что работает в штатном режиме. 

"На Смоленской АЭС в работе два энергоблока. Энергоблок 3 в плановом ремонте с 13 января", – говорится в сообщении.

Предыстория:

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