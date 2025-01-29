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У Києві працювала ППО, уламки упали на відкритій місцевості

Ірина БалачукСереда, 29 січня 2025, 09:08
У Києві працювала ППО, уламки упали на відкритій місцевості
ФОТО ДСНС

Близько 9 ранку у столиці чули звуки роботи ППО, відразу після цього оголосили повітряну тривогу.

Джерело: КМВА та Повітряні сили ЗСУ у Telegram

Дослівно ПС: "БпЛА в напрямку Києва!".

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Деталі: Після цього у місті чули роботу ППО, а КМВА повідомила про тривогу.

"У Києві повітряна тривога через загрозу ворожих ударних дронів. Просимо киян прямувати до укриттів та перебувати там до завершення повітряної тривоги. У столиці триває робота ППО", – закликали в КМВА.

Доповнено: О 9:17 повідомили про відбій тривоги. Небезпека тривала 13 хв.

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Пізніше начальник КМВА Тимур Ткаченко повідомив, що зафіксовано падіння уламків у Деснянському районі на відкритій місцевості, внаслідок чого загорілись трави та кущів. 

 
Фото ДСНС

"Наразі встановлюється інформація щодо пошкоджень та потерпілих", – підсумував Ткаченко. 

 
Фото ДСНС

Ще пізніше ДСНС оприлюднила фото роботи пожежників на місці падіння уламків. 

 
Фото ДСНС

Передісторія: 

КиївбезпілотникиППО
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