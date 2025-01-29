У Києві працювала ППО, уламки упали на відкритій місцевості
Близько 9 ранку у столиці чули звуки роботи ППО, відразу після цього оголосили повітряну тривогу.
Джерело: КМВА та Повітряні сили ЗСУ у Telegram
Дослівно ПС: "БпЛА в напрямку Києва!".
Деталі: Після цього у місті чули роботу ППО, а КМВА повідомила про тривогу.
"У Києві повітряна тривога через загрозу ворожих ударних дронів. Просимо киян прямувати до укриттів та перебувати там до завершення повітряної тривоги. У столиці триває робота ППО", – закликали в КМВА.
Доповнено: О 9:17 повідомили про відбій тривоги. Небезпека тривала 13 хв.
Пізніше начальник КМВА Тимур Ткаченко повідомив, що зафіксовано падіння уламків у Деснянському районі на відкритій місцевості, внаслідок чого загорілись трави та кущів.
"Наразі встановлюється інформація щодо пошкоджень та потерпілих", – підсумував Ткаченко.
Ще пізніше ДСНС оприлюднила фото роботи пожежників на місці падіння уламків.
Передісторія:
- Раніше мер столиці Віталій Кличко повідомив, що уламки російського безпілотника впали неподалік станції метро в Дарницькому районі Києва, пошкодивши огорожу та будівлю прохідної Дарницького депо.