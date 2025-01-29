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В Киеве работала ПВО, обломки упали на открытой местности

Ирина БалачукСреда, 29 января 2025, 09:08
В Киеве работала ПВО, обломки упали на открытой местности
ФОТО ГСЧС

Около 9 утра в столице слышали звуки работы ПВО, сразу после этого объявили воздушную тревогу.

Источник: КГВА и Воздушные силы ВСУ в Telegram

Дословно ВС: "БпЛА в направлении Киева!".

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Детали: После этого в городе слышали работу ПВО, а КГВА сообщила о тревоге.

"В Киеве воздушная тревога из-за угрозы вражеских ударных дронов. Просим киевлян направляться в укрытия и находиться там до завершения воздушной тревоги. В столице продолжается работа ППО", – призвали в КГВА.

Дополнено: В 9:17 сообщили об отбое тревоги. Опасность продолжалась 13 мин.

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Позже начальник КГВА Тимур Ткаченко сообщил, что зафиксировано падение обломков в Деснянском районе на открытой местности, в результате чего загорелись травы и кусты. 

 
Фото ГСЧС

"Сейчас устанавливается информация о повреждениях и пострадавших", – подытожил Ткаченко. 

 
Фото ГСЧС

Еще позже ГСЧС обнародовала фото работы пожарных на месте падения обломков. 

 
Фото ГСЧС

Предыстория:

КиевбеспилотникиПВО
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