В Киеве работала ПВО, обломки упали на открытой местности
Около 9 утра в столице слышали звуки работы ПВО, сразу после этого объявили воздушную тревогу.
Источник: КГВА и Воздушные силы ВСУ в Telegram
Дословно ВС: "БпЛА в направлении Киева!".
Детали: После этого в городе слышали работу ПВО, а КГВА сообщила о тревоге.
"В Киеве воздушная тревога из-за угрозы вражеских ударных дронов. Просим киевлян направляться в укрытия и находиться там до завершения воздушной тревоги. В столице продолжается работа ППО", – призвали в КГВА.
Дополнено: В 9:17 сообщили об отбое тревоги. Опасность продолжалась 13 мин.
Позже начальник КГВА Тимур Ткаченко сообщил, что зафиксировано падение обломков в Деснянском районе на открытой местности, в результате чего загорелись травы и кусты.
"Сейчас устанавливается информация о повреждениях и пострадавших", – подытожил Ткаченко.
Еще позже ГСЧС обнародовала фото работы пожарных на месте падения обломков.
Предыстория:
- Ранее мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что обломки российского беспилотника упали недалеко от станции метро в Дарницком районе Киева, повредив ограждение и здание проходной Дарницкого депо.