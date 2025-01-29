Дрони ГУР уразили нафтобазу "Лукойла" у російському Кстово

У ніч на 29 січні безпілотники Головного управління розвідки уразили нафтобазу нафтової компанії "Лукойл" в місті Кстово Нижньогородської області РФ.

Джерело: джерела УП у спецслужбах, Telegram-канал Astra, керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко у Telegram, Генштаб ЗСУ у Telegram

Деталі: За даними джерел в спецслужбах, обʼєкт, що забезпечує діяльність російських військ, був атакований близько опівночі за місцевим часом, 4 з 4 БпЛА досягли цілі.

Реклама:

Зазначається, що мешканці Кстово у соцмережах повідомляють про щонайменше три вибухи на підприємстві. Водночас джерела в Силах оборони стверджують, що відбулося чотири влучання по території нафтобази.

За інформацією українських спецслужб, внаслідок атаки нафтобаза зазнала значних пошкоджень, усі чотири БПЛА, випущені по ворожому обʼєкту, досягли цілей.

РЕКЛАМА:

У місцевих російських пабліках користувачі публікують відео масштабної пожежі на нафтобазі.

У РФ повідомили про атаку безпілотників на Нижегородський НПЗhttps://t.co/O7LGZeKmSC pic.twitter.com/N22aqM9zZx — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) January 29, 2025

Як зазначив керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко, НПЗ в Кстово, по якому прилетіло, здатен переробляти від 15 до 17 млн тонн нафти на рік. Його можна назвати четвертим за величиною в Росії. Виробляє бензин, дизель, авіаційний гас, бітум. Важливий для армії РФ.

Губернатор Нижньогородської області Гліб Нікітін визнав атаку дронів, але як він каже, уламки безпілотника впали на територію одного з підприємств Кстовської промзони.

Російські пропагандисти твердять, що атаковано було підприємство "СИБУР-Кстово".

Оновлено. Пізніше у Генштабі ЗСУ підтвердили удар по НПЗ у місті Кстово Нижньогородської області РФ.

Дослівно: "Підрозділи Головного управління розвідки Міністерства оборони України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, у ніч на 29 січня 2025 року уразили Нижегородський нафтопереробний завод (Кстово, Нижегородська область РФ)".

Військові зазначили, що НПЗ задіяний у забезпеченні російської армії. "Після удару БпЛА зафіксовано потужну пожежу на території об'єкту. Результати та масштаби пошкоджень уточнюються", - говориться у повідомленні.

Довідково: У Кстово розташований нафтопереробний завод "ЛУКОЙЛ-Нижегороднафтооргсинтез", поруч із ним у промзоні розташовані хімічні підприємства і теплоелектростанція.

Зранку Міноборони Росії заявило, що нібито над територією РФ збили 104 українських безпілотника.

Зокрема, 47 дронів нібито збили над Курською областю, 27 – над Брянською, 11 – над Смоленською, 7 –над Тверською, 4 – над Бєлгородською, по 3 – над Нижньогородською та Калузькою і по 1 – над Ростовською та Ленінградською областями РФ.

Що було раніше: Перед цим російські Telegram-канали, губернатор Нижегородської області Гліб Нікітін повідомляли, що у ніч на 29 січня в Нижньогородській області Росії пролунала серія вибухів, які, за заявами росіян, стали результатом атаки безпілотників на нафтопереробний завод у місті Кстово.