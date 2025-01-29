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Дроны ГУР поразили нефтебазу "Лукойла" в российском Кстово

Станислав Погорилов, Валентина РоманенкоСреда, 29 января 2025, 09:32
Дроны ГУР поразили нефтебазу Лукойла в российском Кстово
Фото: Telegram-канал Astra

В ночь на 29 января беспилотники Главного управления разведки поразили нефтебазу нефтяной компании "Лукойл" в городе Кстово Нижегородской области РФ.

Источник: источники УП в спецслужбах,  Telegram-канал Astra, руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко в Telegram, Генштаб ВСУ в Telegram

Детали: По данным источников в спецслужбах, объект, обеспечивающий деятельность российских войск, был атакован около полуночи по местному времени,  4 из 4 БпЛА достигли цели.

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Отмечается, что жители Кстово в соцсетях сообщают о как минимум трех взрывах на предприятии. В то же время источники в Силах обороны утверждают, что произошло четыре попадания по территории нефтебазы.

По информации украинских спецслужб, в результате атаки нефтебаза получила значительные повреждения, все четыре БПЛА, выпущенные по вражескому объекту, достигли целей.

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В местных российских пабликах пользователи публикуют видео масштабного пожара на нефтебазе.

Как отметил руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко, НПЗ в Кстово, по которому прилетело, способен перерабатывать от 15 до 17 млн тонн нефти в год. Его можно назвать четвертым по величине в России. Производит бензин, дизель, авиационный керосин, битум. Важен для армии РФ.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин признал атаку дронов, но как он говорит, обломки беспилотника упали на территорию одного из предприятий Кстовской промзоны.

Российские пропагандисты утверждают, что атаковано было предприятие "СИБУР-Кстово".

Обновлено. Позже в Генштабе ВСУ подтвердили удар по НПЗ в городе Кстово Нижегородской области РФ.

Дословно: "Подразделения Главного управления разведки Министерства обороны Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, в ночь на 29 января 2025 года поразили Нижегородский нефтеперерабатывающий завод (Кстово, Нижегородская область РФ)".

Военные отметили, что НПЗ задействован в обеспечении российской армии. "После удара БпЛА зафиксирован мощный пожар на территории объекта. Результаты и масштабы повреждений уточняются", - говорится в сообщении.

Справочно: В Кстово расположен нефтеперерабатывающий завод "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез", рядом с ним в промзоне расположены химические предприятия и теплоэлектростанция.

Утром Минобороны Росси заявило, что якобы над территорией РФ сбили 104 украинских беспилотника.

В частности, 47 дронов якобы сбили над Курской областью, 27 – над Брянской, 11 – над Смоленской, 7 – над Тверской, 4 – над Белгородской, по 3 над Нижегородской и Калужской и по 1 над Ростовской и Ленинградской областями РФ.

Что предшествовало: Перед этим российские Telegram-каналы, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщали, что в ночь на 29 января в Нижегородской области России прогремела серия взрывов, которые, по заявлениям россиян, стали результатом атаки беспилотников на нефтеперерабатывающий завод в городе Кстово.

беспилотникиРосcиявойнаГУР
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