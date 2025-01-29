"Пусті звинувачення": Ткаченко відповів Кличку

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, реагуючи на заяву мера Києва Віталія Кличка, заявив, що раніше мав із ним "робочу розмову", проте тепер чує "пусті звинувачення".

Джерело: повідомлення Ткаченка

Пряма мова: "Дуже дивна заява міського голови Віталія Кличка. Вчора мав з ним цілком робочу розмову. Про те, що треба зробити, які наші пріоритети як військової адміністрації. Але що побачив у відповідь – не допомога в роботі, а звинувачення. Пусті звинувачення.

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Тому військова адміністрація буде робити для киян те, що не може зробити мерія. І я не схильний влаштовувати політичні шоу, як люди, які в міській владі вже десятиліття".

Деталі: Ткаченко також додав, що у середу разом із киянами обговорили питання роботи комунального транспорту під час тривог.

Передісторія:

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