"Пусті звинувачення": Ткаченко відповів Кличку
Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, реагуючи на заяву мера Києва Віталія Кличка, заявив, що раніше мав із ним "робочу розмову", проте тепер чує "пусті звинувачення".
Джерело: повідомлення Ткаченка
Пряма мова: "Дуже дивна заява міського голови Віталія Кличка. Вчора мав з ним цілком робочу розмову. Про те, що треба зробити, які наші пріоритети як військової адміністрації. Але що побачив у відповідь – не допомога в роботі, а звинувачення. Пусті звинувачення.
Тому військова адміністрація буде робити для киян те, що не може зробити мерія. І я не схильний влаштовувати політичні шоу, як люди, які в міській владі вже десятиліття".
Деталі: Ткаченко також додав, що у середу разом із киянами обговорили питання роботи комунального транспорту під час тривог.
Передісторія:
- Мер Києва Віталій Кличко 29 січня у відкритому зверненні до президента Володимира Зеленського звинуватив начальника КМВА Тимура Ткаченка у блокуванні ключових господарських питань та в намаганні перебрати на себе повноваження мера.
- Перед цим начальник КМВА Тимур Ткаченко у своєму Telegram-каналі заявляв, що обговорював з президентом питання безпеки та ефективної роботи Києва, для цього, за його словами, будуть, зокрема, змінені очільники районних державних адміністрацій.
- Наприкінці грудня президент Володимир Зеленський звільнив Сергія Попка з посади начальника Київської міської військової адміністрації. Замість нього призначив Тимура Ткаченка.
- Раніше Ткаченко обіймав посаду заступника міністра з питань стратегічних галузей промисловості. До цього він працював директором Департаменту територіального контролю міста Києва виконавчого органу Київської міської державної адміністрації.