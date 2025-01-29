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"Пусті звинувачення": Ткаченко відповів Кличку

Олександр ШумілінСереда, 29 січня 2025, 18:27
Пусті звинувачення: Ткаченко відповів Кличку
Тимур Ткаченко. Фото: "Вікіпедія"

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, реагуючи на заяву мера Києва Віталія Кличка, заявив, що раніше мав із ним "робочу розмову", проте тепер чує "пусті звинувачення".

Джерело: повідомлення Ткаченка

Пряма мова: "Дуже дивна заява міського голови Віталія Кличка. Вчора мав з ним цілком робочу розмову. Про те, що треба зробити, які наші пріоритети як військової адміністрації. Але що побачив у відповідь – не допомога в роботі, а звинувачення. Пусті звинувачення.

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Тому військова адміністрація буде робити для киян те, що не може зробити мерія. І я не схильний влаштовувати політичні шоу, як люди, які в міській владі вже десятиліття".

Деталі: Ткаченко також додав, що у середу разом із киянами обговорили питання роботи комунального транспорту під час тривог.

Передісторія:

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  • Мер Києва Віталій Кличко 29 січня у відкритому зверненні до президента Володимира Зеленського звинуватив начальника КМВА Тимура Ткаченка у блокуванні ключових господарських питань та в намаганні перебрати на себе повноваження мера.
  • Перед цим начальник КМВА Тимур Ткаченко у своєму Telegram-каналі заявляв, що обговорював з президентом питання безпеки та ефективної роботи Києва, для цього, за його словами, будуть, зокрема, змінені очільники районних державних адміністрацій.
  • Наприкінці грудня президент Володимир Зеленський звільнив Сергія Попка з посади начальника Київської міської військової адміністрації. Замість нього призначив Тимура Ткаченка.
  • Раніше Ткаченко обіймав посаду заступника міністра з питань стратегічних галузей промисловості. До цього він працював директором Департаменту територіального контролю міста Києва виконавчого органу Київської міської державної адміністрації.

КиївВіталій Кличко
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