"Пустые обвинения": Ткаченко ответил Кличко
Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, реагируя на заявление мэра Киева Виталия Кличко, заявил, что ранее имел с ним "рабочий разговор", однако теперь слышит "пустые обвинения".
Источник: сообщение Ткаченко
Прямая речь: "Очень странное заявление городского головы Виталия Кличко. Вчера имел с ним вполне рабочий разговор. О том, что надо сделать, какие наши приоритеты как военной администрации. Но что увидел в ответ - не помощь в работе, а обвинения. Пустые обвинения.
Поэтому военная администрация будет делать для киевлян то, что не может сделать мэрия. И я не склонен устраивать политические шоу, как люди, которые в городской власти уже десятилетия".
Детали: Ткаченко также добавил, что в среду вместе с киевлянами обсудили вопросы работы коммунального транспорта во время тревог.
Предыстория:
- Мэр Киева Виталий Кличко 29 января в открытом обращении к президенту Владимиру Зеленскому обвинил начальника КГВА Тимура Ткаченко в блокировании ключевых хозяйственных вопросов и в попытке взять на себя полномочия мэра.
- Перед этим начальник КГГА Тимур Ткаченко в своем Telegram-канале заявлял, что обсуждал с президентом вопросы безопасности и эффективной работы Киева, для этого, по его словам, будут, в частности, изменены руководители районных государственных администраций.
- В конце декабря президент Владимир Зеленский уволил Сергея Попко с должности начальника Киевской городской военной администрации. Вместо него назначил Тимура Ткаченко.
- Ранее Ткаченко занимал должность заместителя министра по вопросам стратегических отраслей промышленности. До этого он работал директором Департамента территориального контроля города Киева исполнительного органа Киевской городской государственной администрации.