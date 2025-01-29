Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

"Пустые обвинения": Ткаченко ответил Кличко

Александр ШумилинСреда, 29 января 2025, 18:27
Пустые обвинения: Ткаченко ответил Кличко
Тимур Ткаченко. Фото: "Википедия"

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, реагируя на заявление мэра Киева Виталия Кличко, заявил, что ранее имел с ним "рабочий разговор", однако теперь слышит "пустые обвинения".

Источник: сообщение Ткаченко

Прямая речь: "Очень странное заявление городского головы Виталия Кличко. Вчера имел с ним вполне рабочий разговор. О том, что надо сделать, какие наши приоритеты как военной администрации. Но что увидел в ответ - не помощь в работе, а обвинения. Пустые обвинения.

Реклама:

Поэтому военная администрация будет делать для киевлян то, что не может сделать мэрия. И я не склонен устраивать политические шоу, как люди, которые в городской власти уже десятилетия".

Детали: Ткаченко также добавил, что в среду вместе с киевлянами обсудили вопросы работы коммунального транспорта во время тревог.

Предыстория:

РЕКЛАМА:
  • Мэр Киева Виталий Кличко 29 января в открытом обращении к президенту Владимиру Зеленскому обвинил начальника КГВА Тимура Ткаченко в блокировании ключевых хозяйственных вопросов и в попытке взять на себя полномочия мэра.
  • Перед этим начальник КГГА Тимур Ткаченко в своем Telegram-канале заявлял, что обсуждал с президентом вопросы безопасности и эффективной работы Киева, для этого, по его словам, будут, в частности, изменены руководители районных государственных администраций.
  • В конце декабря президент Владимир Зеленский уволил Сергея Попко с должности начальника Киевской городской военной администрации. Вместо него назначил Тимура Ткаченко.
  • Ранее Ткаченко занимал должность заместителя министра по вопросам стратегических отраслей промышленности. До этого он работал директором Департамента территориального контроля города Киева исполнительного органа Киевской городской государственной администрации.

КиевВиталий Кличко
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
В Офисе президента анонсировали новый законопроект с изменениями по прохождению ВЛК
Зеленский о заморозке финансовой помощи США: Будем искать внутренний ресурс
У Порошенко заявили, что его старший сын с 2019 года снят со всех учетов
"Пустые обвинения": Ткаченко ответил Кличко
СМИ: Сибига приглашен на встречу глав МИД стран Европы и нового госсекретаря США
Бизнес призывает правительство продлить сроки обновления критичности и бронирования
Все новости...
Киев
Кличко обвинил начальника КГВА в блокировании ключевых решений: просит вмешаться Зеленского
В Киеве работала ПВО, обломки упали на открытой местности
В Киеве обломки российского дрона упали вблизи станции метро
Последние новости
04:07
Бюджетный комитет Германии одобрил дополнительные 3 млрд евро военной помощи Украине – Reuters
03:40
ОбновленоУдар «Шахеда» по Сумах: гибель человека не подтвердилась, семеро пострадавших
02:07
На Киевщине силы ПВО работают по вражеским дронам
01:59
Лидер повстанцев назначен президентом Сирии на переходный период
01:53
видеоВ Сумах российский беспилотник попал в многоэтажку: погиб человек
00:32
В немецком Ганновере осквернили мемориал памяти жертв Холокоста
23:58
футбол"Шахтер" проиграл "Боруссии" и вылетел из Лиги чемпионов
23:52
Во французских Альпах погибли трое лыжников из Норвегии
23:39
Трамп обжаловал уголовный приговор по делу о "порноденьгах"
23:30
Удалось ли фестивалю Liatoshynsky space вернуть композитора Лятошинского на украинскую сцену: обзор
Все новости...
Реклама:
Реклама: