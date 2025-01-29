"Пустые обвинения": Ткаченко ответил Кличко

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, реагируя на заявление мэра Киева Виталия Кличко, заявил, что ранее имел с ним "рабочий разговор", однако теперь слышит "пустые обвинения".

Источник: сообщение Ткаченко

Прямая речь: "Очень странное заявление городского головы Виталия Кличко. Вчера имел с ним вполне рабочий разговор. О том, что надо сделать, какие наши приоритеты как военной администрации. Но что увидел в ответ - не помощь в работе, а обвинения. Пустые обвинения.

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Поэтому военная администрация будет делать для киевлян то, что не может сделать мэрия. И я не склонен устраивать политические шоу, как люди, которые в городской власти уже десятилетия".

Детали: Ткаченко также добавил, что в среду вместе с киевлянами обсудили вопросы работы коммунального транспорта во время тревог.

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