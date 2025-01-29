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Очільниця української делегації в ПАРЄ: Грузію виженуть з асамблеї наступної сесії

Сергій Сидоренко, Валентина РоманенкоСереда, 29 січня 2025, 20:14
Очільниця української делегації в ПАРЄ: Грузію виженуть з асамблеї наступної сесії
Мезенцева в ПАРЄ. фото з Facebook нардепки

Очільниця української делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи, народна депутатка Марія Мезенцева зі "Слуги народу" переконана, що менше ніж за 3 місяці ПАРЄ посилить покарання для Грузії.

Джерело: Мезенцева у коментарі "Європейській правді" у Страсбурзі

Деталі: Нардепка наголосила, що не має очікувань щодо виконання Грузією жорстких умов, які висунула на її адресу Парламентська асамблея Ради Європи. Як повідомлялося, асамблея визнала наявність у Грузії політв’язнів та закликала до проведення нових виборів.

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"Так, якщо будуть нові вибори, звільнені політичні в’язні , відновлена справедливість щодо протестуючих – це дає надію. Але маю великі сумніви, що чинна грузинська влада має намір це виконати", – пояснила депутатка.

"Вважаю, що в квітні грузинську делегацію, яка представлена депутатами тільки від "Грузинської мрії", ПАРЄ виключить зі свого складу", – заявила Мезенцева.

Детально про значення та проблеми ухваленого рішення читайте у аналітичній статті "Звільнення політв'язнів та перевибори у Грузії: пояснюємо плюси та мінуси рішення ПАРЄ"

ГрузіяПАРЄ
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