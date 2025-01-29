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Глава украинской делегации в ПАСЕ: Грузию выгонят из ассамблеи на следующей сессии

Сергей Сидоренко, Валентина РоманенкоСреда, 29 января 2025, 20:14
Глава украинской делегации в ПАСЕ: Грузию выгонят из ассамблеи на следующей сессии
Мезенцева в ПАСЕ. фото из Facebook нардепа

Глава украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, народный депутат Мария Мезенцева из "Слуги народа" убеждена, что меньше чем за 3 месяца ПАСЕ ужесточит наказание для Грузии.

Источник: Мезенцева в комментарии "Европейской правде" в Страсбурге

Детали: Нардеп отметила, что не имеет ожиданий по выполнению Грузией жестких условий, которые выдвинула в ее адрес Парламентская ассамблея Совета Европы. Как сообщалось, ассамблея признала наличие в Грузии политзаключенных и призвала к проведению новых выборов.

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"Да, если будут новые выборы, будут освобождены политические заключенные, восстановлена справедливость в отношении протестующих - это дает надежду. Но имею большие сомнения, что действующая грузинская власть намерена это выполнить", - пояснила депутат.

"Считаю, что в апреле грузинскую делегацию, которая представлена депутатами только от "Грузинской мечты", ПАСЕ исключит из своего состава", – заявила Мария Мезенцева.

Подробно о значении и проблемах принятого решения читайте в аналитической статье "Освобождение политзаключенных и перевыборы в Грузии: объясняем плюсы и минусы решения ПАСЕ"

ГрузияПАСЕ
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