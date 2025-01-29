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У Міноборони заявили, що Україна готова ділитися бойовим досвідом із НАТО

Альона Мазуренко Середа, 29 січня 2025, 22:52
У Міноборони заявили, що Україна готова ділитися бойовим досвідом із НАТО
фото: Міноборони

Заступник міністра оборони бригадний генерал юстиції Сергій Мельник на засіданні NCR і CIOR заявив, що Україна готова ділитися бойовим досвідом із НАТО.

Джерело: Міноборони

Пряма мова Мельника: "Співпраця з CIOR та NCR допомагає нам зміцнювати систему оборони України та адаптовувати її до стандартів НАТО. Ми також маємо власний унікальний бойовий досвід, яким готові поділитися".

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Деталі: Українська делегація взяла участь у засіданні Комітету національних сил резерву НАТО (NCR) та Об’єднаної конфедерації офіцерів резерву країн НАТО (CIOR), де представила досвід організації оборони, комплектування та підготовки резервних сил в умовах повномасштабної війни.

В українському відомстві повідомили, що генеральний секретар НАТО Марк Рютте високо оцінив зусилля України щодо організації резерву та розбудови системи національного спротиву.

Ключовими темами зустрічі, за даними Міноборони, також стали поглиблення співпраці у сфері резервних сил, а також можливості для інтеграції українських підходів у систему оборонного планування Альянсу.

НАТОМіноборониУкраїна
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