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В Минобороны заявили, что Украина готова делиться боевым опытом с НАТО

Алена МазуренкоСреда, 29 января 2025, 22:52
В Минобороны заявили, что Украина готова делиться боевым опытом с НАТО
фото: Минобороны

Заместитель министра обороны бригадный генерал юстиции Сергей Мельник на заседании NCR и CIOR заявил, что Украина готова делиться боевым опытом с НАТО.

Источник: Минобороны

Прямая речь Мельника: "Сотрудничество с CIOR и NCR помогает нам укреплять систему обороны Украины и адаптировать ее к стандартам НАТО. Мы также имеем собственный уникальный боевой опыт, которым готовы поделиться".

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Детали: Украинская делегация приняла участие в заседании Комитета национальных сил резерва НАТО (NCR) и Объединенной конфедерации офицеров резерва стран НАТО (CIOR), где представила опыт организации обороны, комплектования и подготовки резервных сил в условиях полномасштабной войны.

В украинском ведомстве сообщили, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте высоко оценил усилия Украины по организации резерва и развития системы национального сопротивления.

Ключевыми темами встречи, по данным Минобороны, также стали углубление сотрудничества в сфере резервных сил, а также возможности для интеграции украинских подходов в систему оборонного планирования Альянса.

НАТОМинобороныУкраина
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