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В Сумах российский беспилотник попал в многоэтажку: погиб человек

Иван ДьяконовЧетверг, 30 января 2025, 01:53
В Сумах российский беспилотник попал в многоэтажку: погиб человек
скриншот видео

В результате удара российского дрона-камикадзе "Шахед" по многоквартирному дому один человек погиб, еще один получил ранения. На месте работают спасатели и медики.

Источник: исполняющий обязанности городского головы Артем Кобзарь

Прямая речь: "Опять прилет "Шахеда" по многоквартирному дому. Выломанные стены. Скорая на месте также работает ГСЧС. Недавно появилась информация от начальницы здравоохранения об одном погибшем человеке, также один человек ранен".

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Обновлено: Позже глава Сумской ОВА Владимир Артюх сообщил, что в результате атаки погиб человек, еще трое ранены, среди них есть ребенок.

Предыстория:

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