Удар "Шахеда" по Сумах: загибель людини не підтвердилась, 9 травмованих
Сумська міська рада уточнила інформацію щодо наслідків удару російського "Шахеда" по багатоквартирному будинку. Загибель людини не підтвердилася, однак поранено девʼять осіб, серед них – 7-річна дитина та 18-річний юнак у важкому стані.
Джерело: Сумська міська рада, Національна поліція, ДСНС
Дослівно: "Інформація щодо загибелі людини не підтвердилась, але є четверо постраждалих, серед яких 7-річна дитина та 18-річний юнак (він у важкому стані). Усіх шпиталізували".
О 03:29 у Нацполіції повідомили про сімох поранених мешканців десятиповерхового житлового будинку.
Оновлено: Близько шостої години ранку в ДСНС повідомили, що рятувальникам вдалося врятувати чотирьох людей, серед них одну дитину. Також евакуйовано 118 осіб.
Дослівно ДСНС: "Внаслідок атаки попередньо зруйновано 9 квартир та 12 балконів".
Передісторія:
- Раніше виконувач обовʼязків міського голови Артем Кобзар повідомив, що внаслідок удару російського дрона-камікадзе "Шахед" по багатоквартирному будинку одна людина загинула, ще одна дістала поранення.
- Голова Сумської ОВА Володимир Артюх підтвердив загибель людини та повідомив про трьох поранених, серед них є дитина.