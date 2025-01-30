Удар "Шахеда" по Сумах: загибель людини не підтвердилась, 9 травмованих

Сумська міська рада уточнила інформацію щодо наслідків удару російського "Шахеда" по багатоквартирному будинку. Загибель людини не підтвердилася, однак поранено девʼять осіб, серед них – 7-річна дитина та 18-річний юнак у важкому стані.

Джерело: Сумська міська рада, Національна поліція, ДСНС

Дослівно: "Інформація щодо загибелі людини не підтвердилась, але є четверо постраждалих, серед яких 7-річна дитина та 18-річний юнак (він у важкому стані). Усіх шпиталізували".

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О 03:29 у Нацполіції повідомили про сімох поранених мешканців десятиповерхового житлового будинку.

Фото: ДСНС

Оновлено: Близько шостої години ранку в ДСНС повідомили, що рятувальникам вдалося врятувати чотирьох людей, серед них одну дитину. Також евакуйовано 118 осіб.

Фото: ДСНС

Дослівно ДСНС: "Внаслідок атаки попередньо зруйновано 9 квартир та 12 балконів".

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Фото: ДСНС

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