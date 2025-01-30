Удар «Шахеда» по Сумах: гибель человека не подтвердилась, семеро пострадавших
Сумской городской совет уточнил информацию о последствиях удара российского "Шахеда" по многоквартирному дому. Гибель человека не подтвердилась, однако ранены семь человек, среди них – 7-летний ребенок и 18-летний юноша в тяжелом состоянии.
Источник: Сумской городской совет, Национальная полиция, ГСЧС
Дословно: "Информация о гибели человека не подтвердилась, но есть четверо пострадавших, среди которых 7-летний ребенок и 18-летний юноша (он в тяжелом состоянии). Всех госпитализировали".
В 03:29 в Нацполиции сообщили о семи раненых жителях десятиэтажного жилого дома.
Обновлено: Примерно в шесть часов утра в ГСЧС сообщили, что спасателям удалось спасти четырех человек, среди них одного ребенка. Также эвакуированы 118 человек.
Дословно ГСЧС: "В результате атаки предварительно разрушено 9 квартир и 12 балконов".
Предыстория:
- Ранее исполняющий обязанности городского головы Артем Кобзарь сообщил, что в результате удара российского дрона-камикадзе "Шахед" по многоквартирному дому один человек погиб, еще один получил ранения.
- Глава Сумской ОГА Владимир Артюх подтвердил гибель человека и сообщил о трех раненых, среди них есть ребенок.