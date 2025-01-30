Над Україною збили 37 російських дронів, але є і влучання – Повітряні сили

Від вечора 29 січня російські окупанти атакували Україну 81-м БпЛА; 37 дронів вдалося знищити, ще 39 були локаційно втрачені. Внаслідок влучання безпілотника у будинок у Сумах є загиблі.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram

Дослівно ПС: "Станом на 9:00 підтверджено збиття 37-ми ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Херсонській та Одеській областях. 39 ворожих безпілотників-імітаторів – локаційно втрачені (без негативних наслідків)".

Реклама:

Деталі: Повітряні сили зазначили, що внаслідок ворожої атаки постраждали Чернігівщина, Сумщина, Одещина та Полтавщина.

"Уражено промислові підприємства, приватні та багатоквартирні будинки, автотранспорт. Ворожий ударний БпЛА влетів у багатоповерхівку в Сумах. На жаль, є загиблі", – йдеться в повідомленні.

У Повітряних силах додали, що окупанти запускали БпЛА з напрямків російських міст Курськ, Орел, Міллєрово та Приморсько-Ахтарськ.



Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.