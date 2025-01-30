Над Украиной сбили 37 российских дронов, но есть и попадания – Воздушные силы

С вечера 29 января российские оккупанты атаковали Украину 81-м БПЛА; 37 дронов удалось уничтожить, еще 39 были локационно потеряны. В результате попадания беспилотника в дом в Сумах есть погибшие.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Дословно ВС: "По состоянию на 9:00 подтверждено сбитие 37-ми ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Житомирской, Хмельницкой, Днепропетровской, Херсонской и Одесской областях. 39 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий)".

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Детали: Воздушные силы отметили, что в результате вражеской атаки пострадали Черниговская, Сумская, Одесская и Полтавская области.

"Поражены промышленные предприятия, частные и многоквартирные дома, автотранспорт. Вражеский ударный БпЛА влетел в многоэтажку в Сумах. К сожалению, есть погибшие", – говорится в сообщении.

В Воздушных силах добавили, что оккупанты запускали БПЛА с направлений российских городов Курск, Орел, Миллерово и Приморско-Ахтарск.

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Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.