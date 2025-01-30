Удар "Шахеда" по багатоповерхівці в Сумах: з-під завалів дістали 4 загиблих
Щонайменше четверо людей загинули внаслідок російського удару по житловому будинку у Сумах – тіла дістали з-під завалів.
Джерело: ДСНС, Сумська ОВА та місцеве видання Кордон. Медіа у Telegram
Дослівно служба: "Суми: рятувальники вивільнили з-під завалів тіла двох людей (чоловіка та жінки)".
Дослівно Сумська ОВА: "Станом на 8:00 внаслідок влучання ворожого "Шахеда" у багатоповерховий житловий будинок у Сумах 4 людини загинули і 9 отримали травми різного ступеня тяжкості, з них – 1 дитина".
Деталі: Пошуково-рятувальні роботи тривають.
У Сумській ОВА повідомили, що п’ятеро постраждалих, в тому числі дитина, госпіталізовані, троє з них у важкому стані.
Внаслідок влучання російського "Шахеда" зруйновано 5 квартир на чотирьох поверхах та 12 балконів. Побиті понад 80 вікон і балконів.
Також пошкоджень зазнали понад 20 автівок.
Передісторія:
- Уночі 30 січня російський безпілотник влучив у багатоповерхівку в Сумах.
- Сумська міська рада повідомила, що поранені 9 людей, серед них – 7-річна дитина та 18-річний юнак у важкому стані.