Удар "Шахеда" по багатоповерхівці в Сумах: з-під завалів дістали 4 загиблих

Щонайменше четверо людей загинули внаслідок російського удару по житловому будинку у Сумах – тіла дістали з-під завалів.

Джерело: ДСНС, Сумська ОВА та місцеве видання Кордон. Медіа у Telegram

Дослівно служба: "Суми: рятувальники вивільнили з-під завалів тіла двох людей (чоловіка та жінки)".

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Дослівно Сумська ОВА: "Станом на 8:00 внаслідок влучання ворожого "Шахеда" у багатоповерховий житловий будинок у Сумах 4 людини загинули і 9 отримали травми різного ступеня тяжкості, з них – 1 дитина".

Деталі: Пошуково-рятувальні роботи тривають.

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У Сумській ОВА повідомили, що п’ятеро постраждалих, в тому числі дитина, госпіталізовані, троє з них у важкому стані.

фото ДСНС

Внаслідок влучання російського "Шахеда" зруйновано 5 квартир на чотирьох поверхах та 12 балконів. Побиті понад 80 вікон і балконів.

Також пошкоджень зазнали понад 20 автівок.

фото ДСНС

Передісторія: