"Євросолідарність" заявила, що ОП нібито намагається прогнати Порошенка з Ради
У партії "Європейська солідарність" заявили, що Офіс президента тисне на "Слуг народу" і намагається заборонити лідеру "Євросолідарності" Петру Порошенку бути присутнім на пленарному засіданні Ради.
Джерело: "Євросолідарність" у Facebook
Дослівно: "За інформацією "Європейської Солідарності" Банкова дала доручення "слугам" повністю заблокувати депутатську діяльність лідера опозиції Петро Порошенко і позбавити його можливості брати участь в пленарному засіданні наступної сесії, тобто на півроку.
На сьогодні (30 січня - ред.) запланований регламентний комітет за скаргою депутата Потураєва, який вимагає позбавити Порошенка права бути присутнім на пленарному засіданні (нагадаємо, в умовах воєнного часу безперервне засідання триває всю сесію, тобто з лютого до серпня) за начебто образу "слуги" Яременка в приватному діалозі".
Деталі: В "ЄС" заявляють, що з Офісу президента нібито особисто обдзвонювали депутатів - членів регламентного комітету, аби забезпечити явку і правильне голосування.
Нібито Порошенку хочуть заблокувати парламентську діяльність і можливість виступати в сесійній залі.
"Євросолідарність" вважає такі дії політичним тиском і вибірковістю.
Дослівно: "Банкову і "слуг" не бентежить присутність в залі ОПЗЖ в повному складі, лідера ОПЗЖ Бойка спромоглися вигнати з комітету, але він разом з іншими представниками п’ятої колони продовжує голосувати всі забаганки влади".
Банкову і монобільшість не бентежить присутність в залі 3 десятків "слуг", які мають кримінальні провадження і підозрюються в корупції.
Владу не бентежить сам Яременко, який під час засідань парламенту викликає повій і обговорює з ними Камасутру".
Також там заявили, що влада таким чином "готується до виборів" і почала із зачистки політичного поля конкурентів, зокрема Порошенка та "Євросолідарності".
Нагадаємо:
- До цього в ЗМІ з'явилася інформація, що старшого сина Порошенка оголосили в розшук через неявку до ТЦК за повісткою.
- У Порошенка відповіли, що його син Олексій з 2019 року був знятий з усіх видів обліку і перебуває за кордоном – законно. Також адвокати лідера "Євросолідарності" звинуватили в усьому Офіс президента, нібито керівництво ТЦК виконує злочинний наказ ОП.
- Адвокат, зокрема, заявив, що ТЦК використали "для політичного тиску на опозицію, що є нічим іншим як підготовкою до виборів".