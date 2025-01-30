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"Євросолідарність" заявила, що ОП нібито намагається прогнати Порошенка з Ради

Альона Мазуренко Четвер, 30 січня 2025, 10:19
Євросолідарність заявила, що ОП нібито намагається прогнати Порошенка з Ради
фото з Facebook Петра Порошенка

У партії "Європейська солідарність" заявили, що Офіс президента тисне на "Слуг народу" і намагається заборонити лідеру "Євросолідарності" Петру Порошенку бути присутнім на пленарному засіданні Ради.

Джерело: "Євросолідарність" у Facebook

Дослівно: "За інформацією "Європейської Солідарності" Банкова дала доручення "слугам" повністю заблокувати депутатську діяльність лідера опозиції Петро Порошенко і позбавити його можливості брати участь в пленарному засіданні наступної сесії, тобто на півроку.

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На сьогодні (30 січня - ред.) запланований регламентний комітет за скаргою депутата Потураєва, який вимагає позбавити Порошенка права бути присутнім на пленарному засіданні (нагадаємо, в умовах воєнного часу безперервне засідання триває всю сесію, тобто з лютого до серпня) за начебто образу "слуги" Яременка в приватному діалозі".

Деталі: В "ЄС" заявляють, що з Офісу президента нібито особисто обдзвонювали депутатів - членів регламентного комітету, аби забезпечити явку і правильне голосування.

Нібито Порошенку хочуть заблокувати парламентську діяльність і можливість виступати в сесійній залі.

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"Євросолідарність" вважає такі дії політичним тиском і вибірковістю.

Дослівно: "Банкову і "слуг" не бентежить присутність в залі ОПЗЖ в повному складі, лідера ОПЗЖ Бойка спромоглися вигнати з комітету, але він разом з іншими представниками п’ятої колони продовжує голосувати всі забаганки влади".

Банкову і монобільшість не бентежить присутність в залі 3 десятків "слуг", які мають кримінальні провадження і підозрюються в корупції.

Владу не бентежить сам Яременко, який під час засідань парламенту викликає повій і обговорює з ними Камасутру".

Також там заявили, що влада таким чином "готується до виборів" і почала із зачистки політичного поля конкурентів, зокрема Порошенка та "Євросолідарності".

Нагадаємо:

  • До цього в ЗМІ з'явилася інформація, що старшого сина Порошенка оголосили в розшук через неявку до ТЦК за повісткою.
  • У Порошенка відповіли, що його син Олексій з 2019 року був знятий з усіх видів обліку і перебуває за кордоном – законно. Також адвокати лідера "Євросолідарності" звинуватили в усьому Офіс президента, нібито керівництво ТЦК виконує злочинний наказ ОП.
  • Адвокат, зокрема, заявив, що ТЦК використали "для політичного тиску на опозицію, що є нічим іншим як підготовкою до виборів".

ПорошенкоВерховна Рада
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