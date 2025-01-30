"Евросолидарность" заявила, что ОП якобы пытается прогнать Порошенко из Рады

В партии "Европейская солидарность" заявили, что Офис президента давит на "Слуг народа" и пытается запретить лидеру "Евросолидарности" Петру Порошенко присутствовать на пленарном заседании Рады.

Источник: "Евросолидарность" в Facebook

Дословно: "По информации "Европейской Солидарности" Банковая дала поручение "слугам" полностью заблокировать депутатскую деятельность лидера оппозиции Петра Порошенко и лишить его возможности участвовать в пленарном заседании следующей сессии, то есть на полгода.

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На сегодня (30 января - ред.) запланирован регламентный комитет по жалобе депутата Потураева, который требует лишить Порошенко права присутствовать на пленарном заседании (напомним, в условиях военного времени непрерывное заседание длится всю сессию, то есть с февраля по август) за якобы оскорбление "слуги" Яременко в частном диалоге".

Детали: В "ЕС" заявляют, что из Офиса президента якобы лично обзванивали депутатов - членов регламентного комитета, чтобы обеспечить явку и правильное голосование.

Якобы Порошенко хотят заблокировать парламентскую деятельность и возможность выступать в сессионном зале.

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"Евросолидарность" считает такие действия политическим давлением и избирательностью.

Дословно: "Банковую и "слуг" не смущает присутствие в зале ОПЗЖ в полном составе, лидера ОПЗЖ Бойко смогли выгнать из комитета, но он вместе с другими представителями пятой колонны продолжает голосовать все прихоти власти".

Банковую и монобольшинство не смущает присутствие в зале 3 десятков "слуг", которые имеют уголовные производства и подозреваются в коррупции.

Власть не смущает сам Яременко, который во время заседаний парламента вызывает проституток и обсуждает с ними Камасутру".

Также там заявили, что власть таким образом "готовится к выборам" и начала с зачистки политического поля конкурентов, в частности Порошенко и "Евросолидарности".

Напомним: