Авіакатастрофа під Вашингтоном: ФБР каже, що не помітило ознак тероризму

Жодних ознак злочину чи тероризму в авіакатастрофі за участі пасажирського літака і військового вертольота під Вашингтоном немає, заявили у Федеральному бюро розслідувань США.

Джерело: "Європейська правда" з посилання коментар високопосадовця ФБР з вашингтонського відділення NBS News

Пряма мова співрозмовника каналу: "Немає жодних ознак злочину чи тероризму в авіакатастрофі".

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Деталі: Згодом Вашингтонське відділення ФБР заявило, що надає допомогу місцевим органам влади.

"Загін реагування ФБР у Вашингтоні у відповідь на авіаційний інцидент у Вашингтонському національному аеропорту імені Рональда Рейгана надає підтримку нашим партнерам із правоохоронних органів і громадської безпеки", – йдеться в заяві.

Глава Пентагону Піт Гегсет повідомив у себе в X (Twitter), що оборонне відомство і армія проводять розслідування катастрофи.

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