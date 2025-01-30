Авіакатастрофа під Вашингтоном: ФБР каже, що не помітило ознак тероризму
Жодних ознак злочину чи тероризму в авіакатастрофі за участі пасажирського літака і військового вертольота під Вашингтоном немає, заявили у Федеральному бюро розслідувань США.
Джерело: "Європейська правда" з посилання коментар високопосадовця ФБР з вашингтонського відділення NBS News
Пряма мова співрозмовника каналу: "Немає жодних ознак злочину чи тероризму в авіакатастрофі".
Деталі: Згодом Вашингтонське відділення ФБР заявило, що надає допомогу місцевим органам влади.
"Загін реагування ФБР у Вашингтоні у відповідь на авіаційний інцидент у Вашингтонському національному аеропорту імені Рональда Рейгана надає підтримку нашим партнерам із правоохоронних органів і громадської безпеки", – йдеться в заяві.
Глава Пентагону Піт Гегсет повідомив у себе в X (Twitter), що оборонне відомство і армія проводять розслідування катастрофи.
Передісторія:
- Під Вашингтоном пасажирський літак авіакомпанії American Airlines під час наближення до злітно-посадкової смуги аеропорту імені Рейгана зіткнувся в повітрі з військовим вертольотом і впав у річку Потомак.
- ЗМІ повідомили, що внаслідок зіткнення загинули щонайменше 18 осіб.