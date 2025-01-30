Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Авіакатастрофа під Вашингтоном: ФБР каже, що не помітило ознак тероризму

Ірина Кутєлєва, Ірина БалачукЧетвер, 30 січня 2025, 11:21
Авіакатастрофа під Вашингтоном: ФБР каже, що не помітило ознак тероризму
Скриншот з відео nbcnews

Жодних ознак злочину чи тероризму в авіакатастрофі за участі пасажирського літака і військового вертольота під Вашингтоном немає, заявили у Федеральному бюро розслідувань США.

Джерело: "Європейська правда" з посилання коментар високопосадовця ФБР з вашингтонського відділення NBS News 

Пряма мова співрозмовника каналу: "Немає жодних ознак злочину чи тероризму в авіакатастрофі".

Реклама:

Деталі: Згодом Вашингтонське відділення ФБР заявило, що надає допомогу місцевим органам влади.

"Загін реагування ФБР у Вашингтоні у відповідь на авіаційний інцидент у Вашингтонському національному аеропорту імені Рональда Рейгана надає підтримку нашим партнерам із правоохоронних органів і громадської безпеки", – йдеться в заяві.

Глава Пентагону Піт Гегсет повідомив у себе в X (Twitter), що оборонне відомство і армія проводять розслідування катастрофи.

РЕКЛАМА:

Передісторія: 

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
FT: ЄС розглядає можливість відновлення закупівель російського газу
Румунський політик назвав Україну "вигаданою державою" і хоче загарбати її частину
доповненоКатастрофа літака і військового гелікоптера у США: відомо про 18 загиблих – ЗМІ
фото, відео, оновлено Удар "Шахеда" по багатоповерхівці в Сумах: з-під завалів дістали 4 загиблих
оновленоЛітак і гелікоптер зіткнулись і впали в річку поблизу Вашингтона: на бортах було 67 людей
Колишнього американського сенатора-демократа засуджено до 11 років ув’язнення за корупцію
Усі новини...
Останні новини
11:32
У Румунії другу ніч поспіль лунала тривога через російські дрони біля кордону
11:21
Авіакатастрофа під Вашингтоном: ФБР каже, що не помітило ознак тероризму
11:21
Кіберфахівці Wiz Research виявили витік конфіденційної інформації з бази даних DeepSeek
11:02
фотоПідірвали вибухівку біля будинку волонтера: в Одесі затримали 4 підозрюваних у теракті
10:59
Найкращий лижний двоборець світу оголосив про завершення кар’єри у 27 років через хворобу
10:50
Threads набрала 20 млн користувачів за місяць, зараз на платформі 320 млн
10:41
Трамп запускає сервіс фінансових послуг для інвестицій Truth.Fi: в що вкладатимуться
10:22
оновленоРосійська "Молнія" вдарила по приватній забудові Харкова
10:19
"Євросолідарність" заявила, що ОП нібито намагається прогнати Порошенка з Ради
10:18
SoftBank планує інвестувати до $25 млрд в OpenAI – Financial Times
Усі новини...
Реклама:
Реклама: