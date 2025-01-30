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Авиакатастрофа под Вашингтоном: ФБР говорит, что не заметило признаков терроризма

Ирина Кутелева, Ирина БалачукЧетверг, 30 января 2025, 11:21
Авиакатастрофа под Вашингтоном: ФБР говорит, что не заметило признаков терроризма
Скриншот из видео nbcnews

Никаких признаков преступления или терроризма в авиакатастрофе с участием пассажирского самолета и военного вертолета под Вашингтоном нет, заявили в Федеральном бюро расследований США.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на комментарий высокопоставленного чиновника ФБР из вашингтонского отделения NBS News

Прямая речь собеседника канала: "Нет никаких признаков преступления или терроризма в авиакатастрофе".

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Детали: Впоследствии Вашингтонское отделение ФБР заявило, что оказывает помощь местным органам власти.

"Отряд реагирования ФБР в Вашингтоне в ответ на авиационный инцидент в Вашингтонском национальном аэропорту имени Рональда Рейгана оказывает поддержку нашим партнерам из правоохранительных органов и общественной безопасности", – говорится в заявлении.

Глава Пентагона Пит Хегсет сообщил у себя в X (Twitter), что оборонное ведомство и армия проводят расследование катастрофы.

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