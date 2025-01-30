Авиакатастрофа под Вашингтоном: ФБР говорит, что не заметило признаков терроризма
Никаких признаков преступления или терроризма в авиакатастрофе с участием пассажирского самолета и военного вертолета под Вашингтоном нет, заявили в Федеральном бюро расследований США.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на комментарий высокопоставленного чиновника ФБР из вашингтонского отделения NBS News
Прямая речь собеседника канала: "Нет никаких признаков преступления или терроризма в авиакатастрофе".
Детали: Впоследствии Вашингтонское отделение ФБР заявило, что оказывает помощь местным органам власти.
"Отряд реагирования ФБР в Вашингтоне в ответ на авиационный инцидент в Вашингтонском национальном аэропорту имени Рональда Рейгана оказывает поддержку нашим партнерам из правоохранительных органов и общественной безопасности", – говорится в заявлении.
Глава Пентагона Пит Хегсет сообщил у себя в X (Twitter), что оборонное ведомство и армия проводят расследование катастрофы.
Предыстория:
- Под Вашингтоном пассажирский самолет авиакомпании American Airlines во время приближения к взлетно-посадочной полосе аэропорта имени Рейгана столкнулся в воздухе с военным вертолетом и упал в реку Потомак.
- СМИ сообщили, что в результате столкновения погибли по меньшей мере 18 человек.