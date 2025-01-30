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Регламентний комітет підтримав відсторонення Порошенка від засідань Верховної Ради

Валентина РоманенкоЧетвер, 30 січня 2025, 12:11
Регламентний комітет підтримав відсторонення Порошенка від засідань Верховної Ради
Порошенко в Раді. фото - "Європейська солідарність"

Комітет Верховної Ради з питань регламенту рекомендував нардепам підтримати відсторонення лідера фракції "Європейська солідарність" Петра Порошенка від участі у засіданнях парламенту 

Джерело: "Укрінформ"

Деталі: За словами кореспондента, ухвалення відповідної ініціативи підтримали 6 народних депутатів, 3 утрималися, проти - 1.

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Що передувало: У партії "Європейська солідарність" заявили, що Офіс президента тисне на "слуг народу" і намагається заборонити лідеру "Євросолідарності" Петру Порошенку бути присутнім на пленарних засіданнях Ради за начебто образу "слуги" Яременка в приватному діалозі. 

ПорошенкоВерховна Рада
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