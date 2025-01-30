Регламентный комитет поддержал отстранение Порошенко от заседаний Верховной Рады

Комитет Верховной Рады по вопросам регламента рекомендовал нардепам поддержать отстранение лидера фракции "Европейская солидарность" Петра Порошенко от участия в заседаниях парламента

Источник: "Укринформ"

Детали: По словам корреспондента, принятие соответствующей инициативы поддержали 6 народных депутатов, 3 воздержались, против - 1.

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Что предшествовало: В партии "Европейская солидарность" заявили, что Офис президента давит на "слуг народа" и пытается запретить лидеру "Евросолидарности" Петру Порошенко присутствовать на пленарных заседаниях Рады за якобы оскорбление "слуги" Яременко в частном диалоге.