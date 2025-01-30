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Кличко заявив про тиск з боку правоохоронців: Обшуки зупиняють роботу і деморалізують працівників

Ірина БалачукЧетвер, 30 січня 2025, 13:37
Кличко заявив про тиск з боку правоохоронців: Обшуки зупиняють роботу і деморалізують працівників
Мер Києва Віталій Кличко. Фото kyiv.klichko.org

Мер Києва Віталій Кличко заявив про тиск правоохоронців на міську владу столиці. Обшуки та підозри чиновникам він назвав репресіями.

Джерело: сайт політика з посиланням на заяву Кличка на засіданні Київради 30 січня

Пряма мова Кличка: "Триває шалена хвиля тиску правоохоронців на міську владу. Останнім часом вона посилилася. Маніпуляції і брехня, порушення законних процедур, кримінальні провадження за надуманими підставами – все це робиться з метою дискредитації влади столиці та задля паралічу життєзабезпечення міста. І відбувається це під час війни, коли безкінечними обшуками зупиняють роботу комунальних підприємств, деморалізують співробітників".

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Деталі: За словами мера, у слідчих діях щодо представників влади Києва "задіяні всі силові структури України", навіть правоохоронці з інших областей.

"За минулий рік у Києві провели понад 200 обшуків, 400 виїмок документів (часто за одними і тими ж приходять по кілька разів – розважаються так). Провели правоохоронці більш як 500 допитів. Вручили майже 100 підозр", – сказав Кличко.

Він зазначив, що обшуки проводять не тільки на робочих місцях представників міської влади, але й вдома, в їх автомобілях та у їх рідних, до того ж "усі ці шоу широко висвітлюються в ЗМІ".

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Кличко додав, що часто "людей без рішення суду вже визначають винними", тоді як "суду доходять одиниці справ".

"Так для чого тоді влаштовують детективні вистави, як не з метою очорнити і дискредитувати?! І чому так цинічно діють правоохоронці? Бо їм дали команду і пообіцяли, що вони не нестимуть відповідальності за законом, який самі порушують?" – обурився міський голова.

Кличко нагадав, що у Києві створили департамент протидії корупції, департамент внутрішнього фінансового аудиту та контролю, а також працюють низка комісій та робочих груп за участю правоохоронців.

Він запевняє, що міська влада завжди співпрацює з правоохоронними органами. Зокрема, "постійно передає виявлену інформацію про можливі факти корупційних дій та упереджує їх".

"Ми відкриті до співпраці і нікого покривати не будемо. Але все треба робити за законом, а не тільки задля заголовків у ЗМІ!" – підсумував Кличко.

Передісторія:

Віталій КличкоКиївКМДА
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