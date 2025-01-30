Кличко заявил о давлении со стороны правоохранителей: Обыски останавливают работу и деморализуют сотрудников

Мэр Киева Виталий Кличко заявил о давлении правоохранителей на городскую власть столицы. Обыски и подозрения чиновникам он назвал репрессиями.

Источник: сайт политика со ссылкой на заявление Кличко на заседании Киевсовета 30 января

Прямая речь Кличко: "Продолжается бешеная волна давления правоохранителей на городскую власть. В последнее время она усилилась. Манипуляции и ложь, нарушение законных процедур, уголовные производства по надуманным основаниям – все это делается с целью дискредитации власти столицы и для паралича жизнеобеспечения города. И происходит это во время войны, когда бесконечными обысками останавливают работу коммунальных предприятий, деморализуют сотрудников".

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Детали: По словам мэра, в следственных действиях в отношении представителей власти Киева "задействованы все силовые структуры Украины", даже правоохранители из других областей.

"За прошлый год в Киеве провели более 200 обысков, 400 выемок документов (часто за одними и теми же приходят по несколько раз – развлекаются так). Провели правоохранители более 500 допросов. Вручили почти 100 подозрений", – сказал Кличко.

Он отметил, что обыски проводят не только на рабочих местах представителей городской власти, но и дома, в их автомобилях и у их родных, к тому же "все эти шоу широко освещаются в СМИ".

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Кличко добавил, что часто "людей без решения суда уже определяют виновными", тогда как "до суда доходят единицы дел".

"Так для чего тогда устраивают детективные спектакли, как не с целью очернить и дискредитировать?! И почему так цинично действуют правоохранители? Потому что им дали команду и пообещали, что они не будут нести ответственности по закону, который сами нарушают?" – возмутился городской голова.

Кличко напомнил, что в Киеве создали департамент противодействия коррупции, департамент внутреннего финансового аудита и контроля, а также работают ряд комиссий и рабочих групп с участием правоохранителей.

Он уверяет, что городская власть всегда сотрудничает с правоохранительными органами. В частности, "постоянно передает выявленную информацию о возможных фактах коррупционных действий и предотвращает их".

"Мы открыты к сотрудничеству и никого покрывать не будем. Но все надо делать по закону, а не только ради заголовков в СМИ!" – подытожил Кличко.

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