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На місці авіакатастрофи у США знайшли щонайменше 30 тіл – ЗМІ

Альона Мазуренко Четвер, 30 січня 2025, 15:12
На місці авіакатастрофи у США знайшли щонайменше 30 тіл – ЗМІ
фото: Getty Images

Рятувальники виявили тіла 30 людей на місці авіакатастрофи у США поблизу Вашингтона, де пасажирський літак, на борту якого перебувало 64 людини, розбився внаслідок зіткнення в повітрі з вертольотом армії США.

Джерело: джерело в правоохоронних органах США в коментарі телеканалу CBS, BBC

Деталі: Рятувальники повідомили, що знайшли щонайменше 30 тіл на місці катастрофи.

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Наразі досі триває масштабна пошукова операція після того, як пасажирський літак розбився внаслідок зіткнення з військовим вертольотом.

Рейс American Airlines з Вічіти, штат Канзас, наближався до Національного аеропорту Рональда Рейгана близько 21:00 за місцевим часом (02:00 за Гринвічем) у середу, коли два літаки зіткнулися.

Представник міністерства оборони США повідомив, що на борту вертольота "Black Hawk" перебували троє солдатів армії США.

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Серед тих, хто перебував на борту пасажирського літака, є фігуристи з США і Росії.

Американська федерація фігурного катання на ковзанах (US Figure Skating) повідомила, що кілька "спортсменів, тренерів і членів сімей" поверталися з тренувального табору.

Зокрема, йдеться про колишніх чемпіонів світу з Росії 55-річного Вадима Наумова і 52-річну Євгенію Шишкову.

Пентагон повідомив, що вертоліт, Sikorsky H-60, вилетів з авіабази Форт Бельвуар у Вірджинії. За словами офіційного представника, він виконував тренувальний політ.

Уламки літака плавають у річці Потомак. Американські ЗМІ повідомляють, що літак розколовся навпіл, коли впав у воду.

У ЗМІ також підтвердили, що і літак, і гелікоптер передавали інформацію про свої маршрути і висоту польоту перед катастрофою.

Вони мали б використовувати бортову систему запобігання зіткненням (TCAS), щоб виявити найближчі рейси. Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) заявило, що розслідуватиме інцидент разом з Національною радою з безпеки на транспорті (NTSB).

Нагадаємо: 

  • В ніч на 30 січня пасажирський літак зіткнувся в повітрі з військовим гелікоптером під час заходу на посадку біля Національного аеропорту імені Рональда Рейгана у Вашингтоні, після чого обоє впали в річку.
  • Національний аеропорт імені Рейгана тимчасово закрили через надзвичайну ситуацію.
  • Щонайменше 18 людей загинули внаслідок зіткнення пасажирського літака American Airlines з військовим вертольотом у США.

авіаСША
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