На месте авиакатастрофы в США нашли по меньшей мере 30 тел – СМИ
Спасатели обнаружили тела 30 человек на месте авиакатастрофы в США вблизи Вашингтона, где пассажирский самолет, на борту которого находилось 64 человека, разбился в результате столкновения в воздухе с вертолетом армии США.
Источник: источник в правоохранительных органах США в комментарии телеканалу CBS, BBC
Детали: Спасатели сообщили, что нашли по меньшей мере 30 тел на месте катастрофы.
Сейчас до сих пор продолжается масштабная поисковая операция после того, как пассажирский самолет разбился в результате столкновения в с военным вертолетом.
Рейс American Airlines из Вичиты, штат Канзас, приближался к Национальному аэропорту Рональда Рейгана около 21:00 по местному времени (02:00 по Гринвичу) в среду, когда два самолета столкнулись.
Представитель министерства обороны США сообщил, что на борту вертолета "Black Hawk" находились трое солдат армии США.
Среди тех, кто находился на борту пассажирского самолета, есть фигуристы из США и России.
Американская федерация фигурного катания на коньках (US Figure Skating) сообщила, что несколько "спортсменов, тренеров и членов семей" возвращались из тренировочного лагеря.
В частности, речь идет о бывших чемпионах мира из России 55-летнем Вадиме Наумове и 52-летней Евгении Шишковой.
Пентагон сообщил, что вертолет, Sikorsky H-60, вылетел с авиабазы Форт Бельвуар в Вирджинии. По словам официального представителя, он выполнял тренировочный полет.
Обломки самолета плавают в реке Потомак. Американские СМИ сообщают, что самолет раскололся пополам, когда упал в воду.
В СМИ также подтвердили, что и самолет, и вертолет передавали информацию о своих маршрутах и высоте полета перед катастрофой.
Они должны были бы использовать бортовую систему предотвращения столкновений (TCAS), чтобы обнаружить ближайшие рейсы. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) заявило, что будет расследовать инцидент вместе с Национальным советом по безопасности на транспорте (NTSB).
Напомним:
- В ночь на 30 января пассажирский самолет столкнулся в воздухе с военным вертолетом во время захода на посадку возле Национального аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне, после чего оба упали в реку.
- Национальный аэропорт имени Рейгана временно закрыли из-за чрезвычайной ситуации.
- По меньшей мере 18 человек погибли в результате столкновения пассажирского самолета American Airlines с военным вертолетом в США.