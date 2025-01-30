На месте авиакатастрофы в США нашли по меньшей мере 30 тел – СМИ

Спасатели обнаружили тела 30 человек на месте авиакатастрофы в США вблизи Вашингтона, где пассажирский самолет, на борту которого находилось 64 человека, разбился в результате столкновения в воздухе с вертолетом армии США.

Источник: источник в правоохранительных органах США в комментарии телеканалу CBS, BBC

Детали: Спасатели сообщили, что нашли по меньшей мере 30 тел на месте катастрофы.

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Сейчас до сих пор продолжается масштабная поисковая операция после того, как пассажирский самолет разбился в результате столкновения в с военным вертолетом.

Рейс American Airlines из Вичиты, штат Канзас, приближался к Национальному аэропорту Рональда Рейгана около 21:00 по местному времени (02:00 по Гринвичу) в среду, когда два самолета столкнулись.

Представитель министерства обороны США сообщил, что на борту вертолета "Black Hawk" находились трое солдат армии США.

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Среди тех, кто находился на борту пассажирского самолета, есть фигуристы из США и России.

Американская федерация фигурного катания на коньках (US Figure Skating) сообщила, что несколько "спортсменов, тренеров и членов семей" возвращались из тренировочного лагеря.

В частности, речь идет о бывших чемпионах мира из России 55-летнем Вадиме Наумове и 52-летней Евгении Шишковой.

Пентагон сообщил, что вертолет, Sikorsky H-60, вылетел с авиабазы Форт Бельвуар в Вирджинии. По словам официального представителя, он выполнял тренировочный полет.

Обломки самолета плавают в реке Потомак. Американские СМИ сообщают, что самолет раскололся пополам, когда упал в воду.

В СМИ также подтвердили, что и самолет, и вертолет передавали информацию о своих маршрутах и высоте полета перед катастрофой.

Они должны были бы использовать бортовую систему предотвращения столкновений (TCAS), чтобы обнаружить ближайшие рейсы. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) заявило, что будет расследовать инцидент вместе с Национальным советом по безопасности на транспорте (NTSB).

Напомним: