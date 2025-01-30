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Через атаку дронів призупинився транзит нафти в російському порту Усть-Луга – Bloomberg

Тетяна ОлійникЧетвер, 30 січня 2025, 22:49
Через атаку дронів призупинився транзит нафти в російському порту Усть-Луга – Bloomberg
Фото ілюстративне з сайту pixabay.com

Видання Bloomberg повідомляє, що транзит нафти через російський порт Усть-Луга на Балтійському морі, схоже, призупинився через успішний удар безпілотника по насосній станції.

ДжерелоBloomberg із посиланням на джерела

Деталі: Співрозмовник видання, обізнаний з постачаннями, повідомив, що 29 січня транзит нафти в Усть-Лузі впав до нуля, проте не пояснив причину. Дані про судноплавство, з якими ознайомилося агентство Bloomberg, свідчать, що танкер вийшов з порту рано в середу, і після цього спостерігається розрив у сигналах судна. Хоча, як пише видання, бувають періоди, коли танкери простоюють без завантажень паливом.

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За даними видання, в разі підтвердження внаслідок атаки трубопровідної системи, яка живить Усть-Лугу, то це створить значну загрозу поставок на світовий нафтовий ринок.

Агентство зазначає, що минулого року порт обробляв близько 650 тисяч барелів нафти на добу, що становить близько 20% від загального обсягу російських морських потоків. Bloomberg також вказує: є ймовірність того, що у сховищах Усть-Луги є барелі, які можна завантажити, щоб пом'якшити вплив будь-якого скорочення постачання.

Що передувало:

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Співрозмовник "Української правди" в Силах оборони повідомив, що безпілотники Служби безпеки України та Сил спецоперацій уразили нафтоперекачувальну станцію "Андреаполь" та ракетний арсенал у Тверській області РФ.

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