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Из-за атаки дронов приостановился транзит нефти в российском порту Усть-Луга – Bloomberg

Татьяна ОлейникЧетверг, 30 января 2025, 22:49
Из-за атаки дронов приостановился транзит нефти в российском порту Усть-Луга – Bloomberg
Фото иллюстративное с сайта pixabay.com

Издание Bloomberg сообщает, что транзит нефти через российский порт Усть-Луга на Балтийском море, похоже, приостановился из-за успешного удара беспилотника по насосной станции.

Источник: Bloomberg со ссылкой на источники

Детали: Собеседник издания, знакомый с поставками, сообщил, что 29 января транзит нефти в Усть-Луге упал до нуля, однако не объяснил причину. Данные о судоходстве, с которыми ознакомилось агентство Bloomberg, свидетельствуют, что танкер вышел из порта рано в среду, и после этого наблюдается разрыв в сигналах судна. Хотя, как пишет издание, бывают периоды, когда танкеры простаивают без загрузок топливом.

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По данным издания, в случае подтверждения в результате атаки трубопроводной системы, которая питает Усть-Лугу, то это создаст значительную угрозу поставок на мировой нефтяной рынок.

Агентство отмечает, что в прошлом году порт обрабатывал около 650 тысяч баррелей нефти в сутки, что составляет около 20% от общего объема российских морских потоков. Bloomberg также указывает: есть вероятность того, что в хранилищах Усть-Луги есть баррели, которые можно загрузить, чтобы смягчить влияние любого сокращения поставок.

Что предшествовало:

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Собеседник "Украинской правды" в Силах обороны сообщил, что беспилотники Службы безопасности Украины и Сил спецопераций поразили нефтеперекачивающую станцию "Андреаполь" и ракетный арсенал в Тверской области РФ.

беспилотникинефтьРосcия
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