Президент Панами заявив, що переговорів із США про право власності на канал не буде

Президент Панами Хосе Рауль Муліно заявив, що не проводитиме переговори зі Сполученими Штатами про право власності на Панамський канал.

Джерело: AP

Деталі: Муліно сподівається, що майбутній візит держсекретаря США Марко Рубіо дозволить їм зосередитися на спільних інтересах, включно із міграцією та боротьбою з наркоторгівлею.

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Рубіо планує приїхати в Панаму 2 лютого у ролі посланника президента США Дональда Трампа, який заявляв про повернення собі під контроль Панамського каналу.

На пресконференції Муліно наголосив, що не вестиме переговори про передачу власності на Панамський канал.

Що передувало:

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