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Президент Панами заявив, що переговорів із США про право власності на канал не буде

Тетяна ОлійникЧетвер, 30 січня 2025, 23:39
Президент Панами заявив, що переговорів із США про право власності на канал не буде
Президент Панами Хосе Рауль Муліно. Фото із його соцмережі Х

Президент Панами Хосе Рауль Муліно заявив, що не проводитиме переговори зі Сполученими Штатами про право власності на Панамський канал.

Джерело: AP

Деталі: Муліно сподівається, що майбутній візит держсекретаря США Марко Рубіо дозволить їм зосередитися на спільних інтересах, включно із міграцією та боротьбою з наркоторгівлею.

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Рубіо планує приїхати в Панаму 2 лютого у ролі посланника президента США Дональда Трампа, який заявляв про повернення собі під контроль Панамського каналу.

На пресконференції Муліно наголосив, що не вестиме переговори про передачу власності на Панамський канал.

Що передувало:

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  • У своїй промові на інавгурації Трамп пообіцяв повернути контроль над Панамським каналом, який "експлуатує Китай", а також перейменувати Мексиканську затоку на Американську затоку.
  • Президент Панами Хосе Рауль Муліно у відповідь на позицію американського президента Дональда Трампа "повернути" Панамський канал заявив, що ключовий водний шлях залишиться під контролем Панами.
  • На тлі того, що Трамп звинувачує Панаму в дозволі Китаю втручатися в канал, влада Панами почала перевірку пов’язаної з Китаєм компанії, яка контролює два порти в Панамському каналі.

СШАТрамп
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