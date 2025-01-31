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DeepState: Сили оборони відновили позиції біля Удачного, ворог окупував Новоандріївку на Донеччині

Ольга Глущенко П'ятниця, 31 січня 2025, 00:34

У ніч на 31 січня аналітики проєкту DeepState повідомили, що Сили Оборони відновили позиції біля Удачного, а росіяни окупували Новоандріївку на Донеччині.

Джерело: DeepState

Дослівно: "Сили Оборони відновили позиції біля Удачного. Ворог окупував Новоандріївку, а також просунувся в Неліпівці, Котлиному та біля Шевченко".

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Що передувало: На фронті від початку доби 30 січня відбулось 125 бойових зіткнень. 51 раз ворог атакував на Покровському напрямку.

На Покровському напрямку впродовж цієї доби агресор 51 раз атакував наші позиції в районах населених пунктів Малинівка, Єлізаветівка, Водяне Друге, Новоторецьке, Промінь, Покровськ, Лисівка, Новоукраїнка, Удачне, Ясенове, Шевченко та Дачне. Сім боєзіткнень тривають досі.

російсько-українська війнаокупація
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