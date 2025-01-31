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DeepState: Силы обороны возобновили позиции у Удачного, враг оккупировал Новоандреевку на Донетчине

Ольга ГлущенкоПятница, 31 января 2025, 00:34

В ночь на 31 января аналитики проекта DeepState сообщили, что Силы Обороны возобновили позиции возле Удачного, а россияне оккупировали Новоандреевку в Донецкой области.

Источник: DeepState

Дословно: "Силы Обороны возобновили позиции возле Удачного. Враг оккупировал Новоандреевку, а также продвинулся в Нелиповке, Котлино и Шевченко".

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Что предшествовало: На фронте с начала суток 30 января состоялось 125 боевых столкновений. 51 раз враг атаковал на Покровском направлении.

На Покровском направлении в течение этих суток агрессор 51 раз атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Малиновка, Елизаветовка, Водяное Второе, Новоторецкое, Луч, Покровск, Лисовка, Новоукраинка, Удачное, Ясеново, Шевченко и Дачное. Семь боестолкновений продолжаются до сих пор.

российско-украинская войнаоккупация
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