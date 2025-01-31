DeepState: Силы обороны возобновили позиции у Удачного, враг оккупировал Новоандреевку на Донетчине

В ночь на 31 января аналитики проекта DeepState сообщили, что Силы Обороны возобновили позиции возле Удачного, а россияне оккупировали Новоандреевку в Донецкой области.

Источник: DeepState

Дословно: "Силы Обороны возобновили позиции возле Удачного. Враг оккупировал Новоандреевку, а также продвинулся в Нелиповке, Котлино и Шевченко".

Реклама:

Что предшествовало: На фронте с начала суток 30 января состоялось 125 боевых столкновений. 51 раз враг атаковал на Покровском направлении.

На Покровском направлении в течение этих суток агрессор 51 раз атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Малиновка, Елизаветовка, Водяное Второе, Новоторецкое, Луч, Покровск, Лисовка, Новоукраинка, Удачное, Ясеново, Шевченко и Дачное. Семь боестолкновений продолжаются до сих пор.