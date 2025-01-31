Авіакатастрофа у США: знайшли і відправили на експертизу чорні скриньки літака
Чорні скриньки літака, який зіткнувся з військовим гелікоптером у Вашингтоні, знайдені та скеровані на експертизу.
Деталі: BBC зазначає, що самописці відправили на дослідження в той час, як зростають питання щодо кадрового забезпечення та інших інцидентів в аеропорту, де приземлявся літак.
CBS News з посиланням на джерела повідомляє, що зазвичай дві людини керують повітряним рухом гелікоптерів і літаків у цьому районі – одному з найбільш контрольованих повітряних просторів у світі – але під час катастрофи це робила лише одна людина.
Офіційні особи все ще розслідують причини інциденту, в результаті якого загинули всі 67 осіб, що знаходилися на борту двох літаків.
Національна рада з безпеки на транспорті США (NTSB) заявила, що попередній звіт буде опублікований через 30 днів.
Бортовий самописець і самописець в кабіні пілотів, відомі як чорні скриньки, можуть допомогти слідству з'ясувати, що могло піти не так під час польоту.
За повідомленням CBS, скриньки будуть перевезені в лабораторію NTSB, розташовану неподалік від місця катастрофи, і проаналізовані.
Станом на 00:30 31 січня (за Києвом) правоохоронці знайшли щонайменше 40 тіл.
Передісторія:
- В ніч на 30 січня пасажирський літак зіткнувся в повітрі з військовим гелікоптером під час заходу на посадку біля Національного аеропорту імені Рональда Рейгана у Вашингтоні, після чого обоє впали в річку.
- Національний аеропорт імені Рейгана тимчасово закрили через надзвичайну ситуацію.
- Раніше повідомлялося про 30 знайдених тіл.
- Президент США Дональд Трамп заявив, що в результаті зіткнення військового гелікоптера Black Hawk та пасажирського лайнера American Airlines під Вашингтоном у ніч проти 30 січня ніхто не вижив.