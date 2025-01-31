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Авиакатастрофа в США: нашли и отправили на экспертизу черные ящики самолета

Ольга ГлущенкоПятница, 31 января 2025, 06:18
Авиакатастрофа в США: нашли и отправили на экспертизу черные ящики самолета
Скриншот из видео nbcnews

Черные ящики самолета, который столкнулся с военным вертолетом в Вашингтоне, найдены и направлены на экспертизу.

Источник: BBC, CBS News

Детали: BBC отмечает, что самописцы отправили на исследование в то время, как растут вопросы относительно кадрового обеспечения и других инцидентов в аэропорту, где приземлялся самолет.

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CBS News со ссылкой на источники сообщает, что обычно два человека управляют воздушным движением вертолетов и самолетов в этом районе – одном из самых контролируемых воздушных пространств в мире – но во время катастрофы это делал только один человек.

Официальные лица все еще расследуют причины инцидента, в результате которого погибли все 67 человек, находившихся на борту двух самолетов.

Национальный совет по безопасности на транспорте США (NTSB) заявил, что предварительный отчет будет опубликован через 30 дней.

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Бортовой самописец и самописец в кабине пилотов, известные как черные ящики, могут помочь следствию выяснить, что могло пойти не так во время полета.

По сообщению CBS, ящики будут перевезены в лабораторию NTSB, расположенную неподалеку от места катастрофы, и проанализированы.

По состоянию на 00:30 31 января (по Киеву) правоохранители нашли по меньшей мере 40 тел.

Напомним:

  • Как известно, под Вашингтоном пассажирский самолет авиакомпании American Airlines во время приближения к взлетно-посадочной полосе аэропорта имени Рейгана столкнулся в воздухе с военным вертолетом и упал в реку Потомак.
  • На борту лайнера American Airlines находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа, а на борту Black Hawk – трое военных.
  • Федеральное бюро расследований США ранее заявило, что нет никаких признаков преступления или терроризма в авиакатастрофе.
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что в результате столкновения военного вертолета Black Hawk и пассажирского лайнера American Airlines под Вашингтоном в ночь на 30 января никто не выжил.

СШАавиа
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