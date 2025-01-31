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У Росії заявили про атаку майже пів сотні БпЛА на сім регіонів Федерації

Ольга Глущенко П'ятниця, 31 січня 2025, 06:48
У Росії заявили про атаку майже пів сотні БпЛА на сім регіонів Федерації
УКРАЇНСЬКИЙ ДРОН-КАМІКАДЗЕ "ГРІМ", ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО ілюстративне: АРМІЯІНФОРМ

У російському Міноборони заявили, що сім регіонів РФ атакували 49 безпілотників.

Джерело: Міноборони РФ

Дослівно: "Протягом минулої ночі (на 31 січня – ред.) черговими засобами ППО перехоплено та знищено 49 українських безпілотних літальних апаратів".

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Зокрема, за даними російського відомства, 25 БПЛА нібито були перехоплені та знищені над Ростовською областю.

Ще вісім – нібито над Волгоградською областю, шість – над Курською, чотири – над Ярославською, по два – над територіями Білгородської, Воронезької областей та Краснодарського краю.

Росіябезпілотникипожежа
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