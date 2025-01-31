Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Поддержи нас, чтобы мы без ограничений могли продолжать работу – присоединяйся к Клубу УП!
Поддержи работу журналистов УП

В России заявили об атаке почти полсотни БпЛА на семь регионов Федерации

Ольга ГлущенкоПятница, 31 января 2025, 06:48
В России заявили об атаке почти полсотни БпЛА на семь регионов Федерации
УКРАИНСКИЙ ДРОН-КАМИКАДЗЕ "ГРИМ", Иллюстративное фото иллюстративное: АРМИЯИНФОРМ

В российском Минобороны заявили, что семь регионов РФ атаковали 49 беспилотников.

Источник: Минобороны РФ

Дословно: "В минувшую ночь (на 31 января – ред.) дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 49 украинских беспилотных летательных аппаратов".

Реклама:

В частности, по данным российского ведомства, 25 БПЛА якобы были перехвачены и уничтожены над Ростовской областью.

Еще восемь – якобы над Волгоградской областью, шесть – над Курской, четыре – над Ярославской, по два – над территориями Белгородской, Воронежской областей и Краснодарского края.

Росcиябеспилотникипожар
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
видео, обновленоВ российском Волгограде беспилотники атаковали НПЗ, возник пожар
футболХлопнули дверью: "Динамо" победило "РФШ" в последнем матче в Лиге Европы
Трамп заявил, что в авиакатастрофе под Вашингтоном никто не выжил
Швеция передает Украине крупнейший пакет помощи эквивалентом $1,25 млрд
"Тезисы российской пропаганды": В МИД Украины ответили на заявление румынского политика
В ПАСЕ в конце концов согласились включить упоминание о Путине, но без использования слова "террорист"
Все новости...
Росcия
Критерий победы
В российском Волгограде беспилотники атаковали НПЗ, возник пожар
Из-за атаки дронов приостановился транзит нефти в российском порту Усть-Луга – Bloomberg
Последние новости
06:48
В России заявили об атаке почти полсотни БпЛА на семь регионов Федерации
06:18
Авиакатастрофа в США: нашли и отправили на экспертизу черные ящики самолета
05:32
Обломки вражеского БПЛА повредили квартиру в Киеве – Кличко
05:14
ISW: Кремль сигнализирует об усилиях убедить Трампа согласиться с требованиями Путина
04:04
видео, обновленоВ российском Волгограде беспилотники атаковали НПЗ, возник пожар
03:20
Возле Черкасс раздался взрыв на фоне вражеской дроновой атаки – СМИ
02:54
Россияне ударили по 10 громадам Сумщины
01:50
СМИ: Трамп заявил о введении пошлин на импорт из Канады, Мексики и Китая
01:00
ЕСПЧ признал Италию ответственной за токсичные отходы, которые сбрасывает мафия
00:34
DeepState: Силы обороны возобновили позиции у Удачного, враг оккупировал Новоандреевку на Донетчине
Все новости...
Реклама:
Реклама: