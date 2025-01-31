В России заявили об атаке почти полсотни БпЛА на семь регионов Федерации
Пятница, 31 января 2025, 06:48
В российском Минобороны заявили, что семь регионов РФ атаковали 49 беспилотников.
Источник: Минобороны РФ
Дословно: "В минувшую ночь (на 31 января – ред.) дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 49 украинских беспилотных летательных аппаратов".
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В частности, по данным российского ведомства, 25 БПЛА якобы были перехвачены и уничтожены над Ростовской областью.
Еще восемь – якобы над Волгоградской областью, шесть – над Курской, четыре – над Ярославской, по два – над территориями Белгородской, Воронежской областей и Краснодарского края.