В России заявили об атаке почти полсотни БпЛА на семь регионов Федерации

В российском Минобороны заявили, что семь регионов РФ атаковали 49 беспилотников.

Источник: Минобороны РФ

Дословно: "В минувшую ночь (на 31 января – ред.) дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 49 украинских беспилотных летательных аппаратов".

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В частности, по данным российского ведомства, 25 БПЛА якобы были перехвачены и уничтожены над Ростовской областью.

Еще восемь – якобы над Волгоградской областью, шесть – над Курской, четыре – над Ярославской, по два – над территориями Белгородской, Воронежской областей и Краснодарского края.