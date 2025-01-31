У російському Волгограді безпілотники атакували район НПЗ і нафтобази – ЗМІ

У росЗМІ припускають, що нібито українські безпілотники, ймовірно, атакували район НПЗ та нафтобази у Волгограді.

Джерело: російська служба ВВС з посиланням на соцмережі

Дослівно російська служба ВВС: "Українські безпілотники, за повідомленнями місцевих джерел, о четвертій годині ночі (за місцевим часом – ред.) атакували район нафтопереробного заводу, теплоелектростанції та нафтобази у Волгограді. Офіційних підтверджень, спростування, інформації про наслідки поки немає".

Реклама:

Деталі: Про вибухи у південному кінці Волгорада писали, зокрема, учасники місцевої групи у російській соцмережі.

Одна з користувачок написала, що "аж квартира вся здригнулася", уточнивши, що знаходиться в Червоноармійському районі – за даними російської служби ВВС, це район, де розташований НПЗ компанії "Лукойл-Волгограднафтопереробка".

Крім того, російські та українські пабліки публікували відео зі звуком прольоту дрона і вибухом, які, ймовірно, зняли місцеві жителі.

РЕКЛАМА:

безпілотники, ймовірно, атакували район НПЗ та нафтобази у Волгограді. Відео з російських соцмереж. pic.twitter.com/yaLWq7PaZe — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) January 31, 2025

Що передувало: У ніч на 15 січня в російському місті Волгоград сталася пожежа на нафтопереробному заводі "Лукойла", загорянню передував вибух, писали російські ЗМІ.

Довідково: Завод "Лукойл-Волгограднафтопереробка" – найбільший виробник нафтопродуктів у Південному федеральному окрузі РФ, потужність підприємства становить 14,8 млн тонн.

Передісторія: