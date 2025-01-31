Держсекретар США про війну в Україні: Обидві сторони повинні поступитись
Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що російська війна в Україні повинна завершитися переговорами, і що обидві сторони муситимуть піти на поступки.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на розмову Рубіо з журналісткою Мегін Келлі
Деталі: Держсекретар США наголосив, що скоєне Путіним – це жахливо, але, на його думку, США і Захід у війні теж припустилися помилок.
Пряма мова Рубіо: "Неправильно, що ми якимось чином призвели до того, що дозволили людям повірити у те, що Україна здатна завдати поразки Росії, відштовхнути все до того стану, який був у 2012 чи 2014-му, коли Росія захопила Крим".
Деталі: Він додав, що нині все переросло в ситуацію, коли йдеться про фінансування затяжної війни.
"Обидві сторони платять страшну ціну у цій війні, обидві сторони розуміють, що вони не досягнуть своїх максималістських цілей і потрібно проробити значну роботу. І тільки зі Сполученими Штатами під лідерством президента Трампа це може бути можливо.
Це не буде просто і потребуватиме певного часу, але я знаю, що він рішуче налаштований цього досягти", – наголосив Рубіо.
Передісторія:
- 28 січня головна дипломатка ЄС Кая Каллас і державний секретар США Марко Рубіо обговорили необхідність далі тиснути на Росію для досягнення миру в Україні.
- Під час слухань у Сенаті для затвердження його на посаду держсекретаря Рубіо заявляв, що досягнення угоди про припинення бойових дій в Україні вимагатиме поступок як з боку Москви, так і з боку Києва, і припускав, що Україні доведеться відмовитися від своєї мети повернути всю територію, захоплену Росією за останнє десятиліття.
- Ключовою місією для Держдепу США Рубіо назвав "просування наших національних інтересів".