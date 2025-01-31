Держсекретар США про війну в Україні: Обидві сторони повинні поступитись

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що російська війна в Україні повинна завершитися переговорами, і що обидві сторони муситимуть піти на поступки.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на розмову Рубіо з журналісткою Мегін Келлі

Деталі: Держсекретар США наголосив, що скоєне Путіним – це жахливо, але, на його думку, США і Захід у війні теж припустилися помилок.

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Пряма мова Рубіо: "Неправильно, що ми якимось чином призвели до того, що дозволили людям повірити у те, що Україна здатна завдати поразки Росії, відштовхнути все до того стану, який був у 2012 чи 2014-му, коли Росія захопила Крим".

Деталі: Він додав, що нині все переросло в ситуацію, коли йдеться про фінансування затяжної війни.

"Обидві сторони платять страшну ціну у цій війні, обидві сторони розуміють, що вони не досягнуть своїх максималістських цілей і потрібно проробити значну роботу. І тільки зі Сполученими Штатами під лідерством президента Трампа це може бути можливо.

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Це не буде просто і потребуватиме певного часу, але я знаю, що він рішуче налаштований цього досягти", – наголосив Рубіо.

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