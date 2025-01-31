Госсекретарь США о войне в Украине: Обе стороны должны уступить
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что российская война в Украине должна завершиться переговорами, и что обе стороны должны пойти на уступки.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на разговор Рубио с журналисткой Мегин Келли
Детали: Госсекретарь США отметил, что содеянное Путиным – это ужасно, но, по его мнению, США и Запад в войне тоже допустили ошибки.
Прямая речь Рубио: "Неправильно, что мы каким-то образом привели к тому, что позволили людям поверить в то, что Украина способна нанести поражение России, оттолкнуть все к тому состоянию, которое было в 2012 или 2014-м, когда Россия захватила Крым".
Детали: Он добавил, что сейчас все переросло в ситуацию, когда речь идет о финансировании затяжной войны.
"Обе стороны платят страшную цену в этой войне, обе стороны понимают, что они не достигнут своих максималистских целей и нужно проделать значительную работу. И только с Соединенными Штатами под лидерством президента Трампа это может быть возможно.
Это не будет просто и потребует определенного времени, но я знаю, что он решительно настроен этого достичь", – подчеркнул Рубио.
Предыстория:
- 28 января главный дипломат ЕС Кая Каллас и государственный секретарь США Марко Рубио обсудили необходимость дальше давить на Россию для достижения мира в Украине.
- Во время слушаний в Сенате для утверждения его на должность госсекретаря Рубио заявлял, что достижение соглашения о прекращении боевых действий в Украине потребует уступок как со стороны Москвы, так и со стороны Киева, и предполагал, что Украине придется отказаться от своей цели вернуть всю территорию, захваченную Россией за последнее десятилетие.
- Ключевой миссией для Госдепа США Рубио назвал "продвижение наших национальных интересов".