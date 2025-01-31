Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Поддержи нас, чтобы мы без ограничений могли продолжать работу – присоединяйся к Клубу УП!
Поддержи работу журналистов УП

Госсекретарь США о войне в Украине: Обе стороны должны уступить

Иванна Костина, Ирина БалачукПятница, 31 января 2025, 09:59
Госсекретарь США о войне в Украине: Обе стороны должны уступить
Госсекретарь США Марко Рубио. Фото Getty Images

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что российская война в Украине должна завершиться переговорами, и что обе стороны должны пойти на уступки.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на разговор Рубио с журналисткой Мегин Келли

Детали: Госсекретарь США отметил, что содеянное Путиным – это ужасно, но, по его мнению, США и Запад в войне тоже допустили ошибки.

Реклама:

Прямая речь Рубио: "Неправильно, что мы каким-то образом привели к тому, что позволили людям поверить в то, что Украина способна нанести поражение России, оттолкнуть все к тому состоянию, которое было в 2012 или 2014-м, когда Россия захватила Крым".

Детали: Он добавил, что сейчас все переросло в ситуацию, когда речь идет о финансировании затяжной войны.

"Обе стороны платят страшную цену в этой войне, обе стороны понимают, что они не достигнут своих максималистских целей и нужно проделать значительную работу. И только с Соединенными Штатами под лидерством президента Трампа это может быть возможно.

РЕКЛАМА:

Это не будет просто и потребует определенного времени, но я знаю, что он решительно настроен этого достичь", – подчеркнул Рубио.

Предыстория:

  • 28 января главный дипломат ЕС Кая Каллас и государственный секретарь США Марко Рубио обсудили необходимость дальше давить на Россию для достижения мира в Украине.
  • Во время слушаний в Сенате для утверждения его на должность госсекретаря Рубио заявлял, что достижение соглашения о прекращении боевых действий в Украине потребует уступок как со стороны Москвы, так и со стороны Киева, и предполагал, что Украине придется отказаться от своей цели вернуть всю территорию, захваченную Россией за последнее десятилетие.
  • Ключевой миссией для Госдепа США Рубио назвал "продвижение наших национальных интересов".

СШАроссийско-украинская войнапереговоры
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Госсекретарь США о войне в Украине: Обе стороны должны уступить
Трамп пригрозил странам БРИКС 100%-ми пошлинами, если они создадут собственную валюту вместо доллара
видео, обновленоВ российском Волгограде беспилотники атаковали НПЗ, возник пожар
футболХлопнули дверью: "Динамо" победило "РФШ" в последнем матче в Лиге Европы
Трамп заявил, что в авиакатастрофе под Вашингтоном никто не выжил
Швеция передает Украине крупнейший пакет помощи эквивалентом $1,25 млрд
Все новости...
США
Пентагон начал блокировать DeepSeek: работники подключали свои компьютеры к китайским серверам
46% датчан видят в США угрозу из-за посягательств Трампа на Гренландию
Авиакатастрофа в США: нашли и отправили на экспертизу черные ящики самолета
Последние новости
10:14
Во Франции хотят проверить китайский чат-бот DeepSeek
10:11
Нефть дорожает после угроз Трампа ввести пошлины для Мексики и Канады
10:03
Украинские военные истощены, а нехватка кадров обостряется – The Guardian
09:59
Госсекретарь США о войне в Украине: Обе стороны должны уступить
09:51
Француза, который 10 лет организовывал изнасилование жены, подозревают в еще двух преступлениях
09:51
Пентагон начал блокировать DeepSeek: работники подключали свои компьютеры к китайским серверам
09:37
инфографикаПротивовоздушный бой 31 января: ПВО сбила 59 беспилотников в 12 областях
09:20
S&P повысило рейтинг "Укрзализныци": риск дефолта уменьшился, но не исчез
09:14
Германия сохранит проверки на границах
08:43
Кличко заявил, что обломки БпЛА повредили квартиру в Киеве, в КГВА говорят – не подтвердилось
Все новости...
Реклама:
Реклама: