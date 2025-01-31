Росіяни атакували Чорноморськ: 4 постраждалих, пошкоджено лікарню, зерносклади, вантажівки

Уночі 31 січня російські окупанти атакували ударними дронами місто Чорноморськ на Одещині, внаслідок чого постраждали 4 людей та пошкоджено низку будівель і автомобілів.

Джерело: голова Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram

Пряма мова очільника області: "Російські терористи атакували Чорноморськ. Внаслідок атаки пошкоджені міська лікарня, приватний житловий будинок, адмінбудівля, зерновий склад та вантажні автомобілі.

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Постраждало четверо людей, один із них – лікар, який під час ворожих ударів проводив операцію. Всі поранені у стані середнього ступеню тяжкості. Двоє ушпиталені, інші лікуються амбулаторно".

Фото з telegram Олега Кіпера

Деталі: За словами Кіпера, через ворожий удар виникли проблеми з подачею електроенергії для частини Чорноморська та передмістя.

Голова ОВА запевнив, що фахівці ДТЕК уже працюють над відновленням світла в домівках.

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